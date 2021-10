Instagram svela diverse novità e permetterà anche di creare post da desktop

Per diversi anni si è provato di tutto pur di riuscire a caricare post su Instagram da desktop, ma quest’oggi la compagnia in forze a Facebook ha finalmente deciso di dare la possibilità a tutti di caricare foto e video (inferiori a un minuto) anche tramite il browser web su desktop.

Si potranno caricare post su Instagram da desktop

La funzionalità si presta estremamente comoda per chi non ha a disposizione il proprio smartphone per caricare un contenuto multimediale tramite esso, oppure per chi ha appena realizzato un piccolo montaggio video dal computer e lo può finalmente caricare direttamente dal proprio browser.

La compagnia ha inoltre una novità pensata per chi ama collaborare alla creazione di un nuovo post o un video Reels. Con “Collabs”, disponibile fin da subito, due autori possono “co-firmare” un post o un video Reels che appariranno congiuntamente ai follower di entrambi gli account e condivideranno anche gli stessi commenti. Per sfruttare la nuova funzionalità collaborativa basterà semplicemente taggare il secondo autore e attendere che accetti l’invito.

Ma non è tutto: Alessandro Paluzzi, data miner che scova nuove funzionalità non ancora annunciate, ha scoperto che l’applicazione mobile di Instagram permetterà di caricare video nelle Storie lunghi fino a 60 secondi. Si tratta di una novità piuttosto importante per il social network che, ancora oggi, taglia automaticamente in più parti ogni video con una durata superiore ai 30 secondi.

La possibilità di creare post da desktop su Instagram sarà disponibile a partire dal 21 ottobre, mentre la funzione di collaborazione dovrebbe essere già disponibile scaricando l’ultimo aggiornamento dell’applicazione. Infine, non abbiamo dettagli a sufficienza per quanto riguarda la disponibilità dei video nelle Storie superiori a 60 secondi.