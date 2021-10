Facebook è pronto a cambiare nome per focalizzarsi sul “metaverso”

In queste ultime settimane Facebook è stato al centro di un fuoco incrociato per via di alcuni documenti scottanti circa il rapporto degli adolescenti con Instagram e il down di tutti i suoi servizi per più di 6 ore che ha favorito Telegram.

Facebook cambia nome? L’annuncio all’evento Connect

In queste ore uno scoop di The Verge svela che la compagnia è pronta a un nuovo passo epocale: Facebook cambia nome. La novità dovrebbe essere annunciata durante l’evento Connect in programma per il 28 ottobre, ma è altamente probabile che in realtà avverrà anche con qualche giorno di anticipo.

Il cambio di nomenclatura dovrebbe interessare solo il nome dell’azienda, e non i suoi prodotti. Attualmente, infatti, con il nome di “Facebook” si fa riferimento sia al social network che all’azienda che lo controlla; l’idea di Mark Zuckerberg sarebbe quella di creare una sovrastruttura – un po’ come fece Google con Alphabet – che raccolga al suo interno tutti i prodotti della compagnia: Facebook (il social network), Instagram e WhatsApp.

Secondo alcune persone informate dei fatti, l’idea del CEO è quella di separare la nuova compagnia dal social network, soprattutto in questo periodo in cui sta spingendo a pieno ritmo nella creazione del “metaverso“. Il nuovo e futuristico progetto su cui è personalmente impegnato Mark Zuckerberg, come annunciò lo stesso CEO la scorsa estate, vedrebbe l’azienda indaffarata nella creazione di un mondo virtuale tridimensionale nato dalla convergenza della realtà fisica con uno spazio virtuale sempre attivo.