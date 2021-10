La friggitrice ad aria smart BlitzHome BH-AO1 è fantastica: la prova sul campo

Sorpresa sorpresa, anche una friggitrice può essere smart! Parto subito col dire che la decisione di provarla è stata dettata proprio dal fatto che BlitzHome BH-AO1 sia una friggitrice ad aria dotata di funzionalità smart grazie a un’applicazione per smartphone dedicata. La mia esperienza si basa quindi per lo più su questo aspetto e meno su quello che può fare o non può fare una friggitrice ad aria, anche perché fa esattamente quello che fanno tanti altri prodotti concorrenti di questo tipo e cioè cuoce il cibo; scherzi a parte, BlitzHome BH-AO1 funziona molto bene.

Qualche info su BlitzHome BH-AO1

BlitzHome BH-AO1 è un prodotto che racchiude in sé diversi prodotti e definirla una friggitrice ad aria è riduttivo perché permette di cuocere patatine, pizza, carne di qualsiasi tipo e in qualsiasi modo e il pesce, di scongelare i cibi surgelati, di cuocere tramite grill, di disidratare e di cuocere come se fosse un normale fornetto. Vien da sé quindi che dà la possibilità di fare un po’ di tutto e con una versatilità che non è facile trovare in prodotti del genere, soprattutto a questo prezzo. Ciò è possibile innanzitutto grazie alla sua predisposizione fisica, in modo particolare alla capacità di ben 12 litri, ma poi anche grazie ai vari accessori con cui viene venduta, come griglie, cestini, forchettoni e via dicendo. È capace di raggiungere la temperatura massima di 200 gradi Celsius, supporta di base 12 piani di cottura ed è programmabile tramite i tasti touch posti anteriormente o con l’applicazione per smartphone, poiché è dotata di Wi-Fi. L’ho utilizzata, prima di raccontarvela, diverse volte, soprattutto per cuocere patatine, carne e pizza, e devo dire che funziona bene perché fa il suo lavoro ottimamente e non dà alcun problema. È uno di quei prodotti su cui non c’è tanto da dire perché fa bene il suo compitino e rispecchia a pieno quanto promette sulla carta, in più senza mostrare difetti di alcun tipo. Dunque questa è BlitzHome BH-AO1: vi rimando al sito di Banggood per maggiori informazioni tecniche.

L’app per BlitzHome BH-AO1

Veniamo alla parte più succulenta del discorso e cioè alle sue funzionalità smart, che rendono BlitzHome BH-AO1 diversa dai tanti prodotti della concorrenza e della sua stessa fascia di prezzo. Una volta scaricata l’applicazione BlitzHome dal Play Store, è sufficiente accendere e connettere la friggitrice al router di casa seguendo i passaggi mostrati sul display dello smartphone per iniziare a utilizzarla in modalità smart. Con l’applicazione è possibile gestire da remoto la friggitrice poiché dà accesso a quasi tutte le funzionalità disponibili con i tasti touch: consente di avviare e stoppare la cottura, di visualizzare e impostare la temperatura interna, di scegliere un programma di cottura fra i 12 predefiniti, di visualizzare il tempo che manca alla fine della cottura e di modificare qualche parametro di minore importanza, come nome, accensione e via dicendo. E qui vale il discorso fatto sopra perché BlitzHome BH-AO1 si comporta bene anche con un utilizzo tramite applicazione, che, devo ammettere, non è niente male e ricorda molto, per diversi aspetti, Xiaomi Home di Xiaomi.

Niente male BlitzHome BH-AO1

BlitzHome BH-AO1 è disponibile all’acquisto al prezzo di 147 euro col codice BGAO1CZDIF su Banggood con spedizione dall’Europa e a questo prezzo non c’è rivale in grado di competere con lei. Arriva con un bel po’ di accessori, include diverse modalità di cottura per cuocere quasi qualsiasi tipo di cibo, è smart e, soprattutto, funziona bene. Ci sono dei prodotti che fanno più o meno le stesse cose a prezzi un poco inferiori, è vero, ma non includono il plus del Wi-Fi e dell’applicazione per gestire la cottura interamente da smartphone. In alternativa c’è una versione più economica, con meno possibilità di cottura ma comunque smart, BlitzHome BH-AF2 5L, disponibile al prezzo di 74 euro col coupon BGb39fc9.