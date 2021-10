Nest Hub si arricchisce con i vostri ricordi di Google Foto

Google Foto e i vari smart display dell’azienda californiana sono prodotti particolarmente interessanti date le loro capacità abilitate dal machine learning, ambito in cui Google è sicuramente tra le aziende migliori sul mercato. L’integrazione tra il popolare servizio di raccolta foto e gli smart display è già ben oliato ma l’ultima aggiunta è sicuramente una delle più interessanti. La pagina “Your Day” di Nest Hub infatti si arricchisce con i ricordi di Google Foto, funzione già presente sulle corrispettive app iOS e Android.

Dopo aver portato questa funzione su Google TV e Chromecast è quindi il turno di Nest Hub. Sugli smart display la feature si presenta come una sorta di widget e facendo un tap su di esso o chiedendolo a voce ad Assistant sarà possibile visualizzare le foto degli anni precedenti. Insomma, Big G ha intenzione di mostrare i vostri momenti passati mentre siamo immersi negli impegni giornalieri.

La feature arriverà presto su Nest Hub ma intanto sono già arrivate le prime opzioni, localizzate nelle impostazioni di Assistant nella sezione Foto. In maniera simile ai risultati proattivi, è possibile decidere su quali device far comparire i ricordi o la raccolta foto personalizzata. Durante l’I/O 2021 infatti Google aveva presentato diverse raccolte personalizzate, rese possibili dal machine learning come ad esempio “Like Royalty” che raggruppa foto di palazzi reali, “Ancient Wonders” che raccoglie foto di costruzioni antiche e “In the spotlight” che invece raduna tutte le foto di concerti.