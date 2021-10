Accordo tra Huawei e Biatec: arrivano i prestigiosi quadranti tra i temi

Huawei annuncia una partnership con Biatec, brand di orologi di lusso, e rende disponibili alcune watch face su Huawei Temi per gli smartwatch Huawei Watch 3, Huawei Watch 3 Pro e Huawei Watch GT2 (46 mm).

I quadranti Biatec disponibili su Huawei Watch 3, 3 Pro e GT2

Realizzati in Slovacchia e venduti in tutto il mondo, gli orologi meccanici Biatec rappresentano un punto di riferimento per il mercato del lusso classico, e da oggi i possessori di Huawei Watch 3, Watch 3 Pro e Watch GT2 potranno averne “un pezzo” a bordo: sono infatti disponibili alcune watch face, o quadranti se preferite restare sull’italiano, all’interno di Huawei Temi, il servizio del produttore cinese che offre le personalizzazioni per i dispositivi.

Per la digitalizzazione e la creazione dei quadranti Biatec, Huawei ha potuto contare su Tomas Joscak, Head Designer di Vienna Studios e vincitore di diversi premi a livello mondiale, e su Matus Joscak, creatore di Dominus Joscak.

Huawei Temi permette agli utenti di personalizzare i wearable e gli smartphone Huawei con temi completi, schermate always on, icone, sfondi, stili di testo e molto altro. Per scaricare le watch face Biatec dedicate a Huawei Watch 3, Huawei Watch 3 Pro e Huawei Watch GT2 potete seguire questo link.

