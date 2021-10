Le OnePlus Buds Z2 si mostrano in render e dal vivo: lancio imminente

Si torna a parlare ancora una volta delle OnePlus Buds Z2: le nuove cuffie true wireless del produttore cinese sembrano ormai prossime al lancio e questa nuova serie di immagini, che comprende sia dei render dettagliati che una foto dal vivo con tanto di confezione di vendita, rappresenta una chiara conferma in questo senso.

Avevamo aperto il mese di ottobre mostrandovi un render delle cuffie OnePlus Buds Z2 e raccontandovi quali caratteristiche dovrebbero rendere interessanti; pochi giorni più tardi un’altra immagine ci aveva permesso di conoscere entrambe le colorazioni delle cuffie non ancora annunciate da OnePlus.

Adesso, grazie al solito evleaks (al secolo Evan Blass), abbiamo la possibilità di mostrarvi dei nuovi render delle OnePlus Buds Z2 dall’aria quasi ufficiale, ma soprattutto una foto che ne conferma definitivamente l’esistenza.

Come si evince dalle immagini, le OnePlus Buds Z2 si presentano come delle classiche cuffie true wireless in-ear, con il solito “stelo” e la custodia che serve per riporle e soprattutto per ricaricarle. Accanto alla colorazione bianca, ce ne sarà anche una nera, della quale sappiamo anche il nome commerciale grazie alla foto della confezione di vendita: Obsidian Black.

Il contenuto della scatola comprende, oltre ovviamente alle cuffie nella custodia, due set di gommini di taglie diverse, il cavo di ricarica USB-A-USB-C di colore rosso in perfetto stile OnePlus e la manualistica. Ecco le immagini.

Per quanto riguarda la dotazione tecnica delle OnePlus Buds Z2, si parla di certificazione IP55 e contro il sudore IPX4, di connettività Bluetooth 5.2, codec audio AAC e SBS, driver audio da 11 mm e di cancellazione attiva del rumore (ANC) tramite tre microfoni. Ogni cuffia dovrebbe avere una batteria da 40 mAh e garantire 7 ore di autonomia senza ANC (5 ore con ANC), cui si aggiungono 520 mAh di batteria della custodia di ricarica (38 ore di autonomia senza ANC, 27 ore con cancellazione del rumore attivata).

Leggi anche: Migliori cuffie in-ear di Ottobre 2021: ecco i nostri consigli