Con questo aspirapolvere Deerma, la casa sarà pulita in un lampo

Siamo sovente martellati da pubblicità relative ad aspirapolvere dalle prestazioni mirabolanti ma dal prezzo troppo spesso proibitivo. Questo non significa però che il mercato non abbia delle alternative valide ma allo stesso tempo economiche da proporre, come dimostra TomTop con questa strepitosa offerta relativa a Deerma DX700S, un prodotto che non dovrebbe mancare nelle vostre case.

Deerma DX700S, prestazioni al top ma prezzo piccolo

Gli aspirapolvere cordless sembrano spesso maggiormente appetibili rispetto a quelli col filo, ma se avete una casa di grandi dimensioni difficilmente riuscirete a pulirla a fondo con una sola carica. Questo significa due aspirapolvere o una doppia batteria, se avete scelto un brand che offre questa caratteristica.

Deerma DX700S non soffre di questo problema, visto che dispone di un cavo, con spina europea, da ben 4,5 metri, per arrivare in ogni angolo della casa e avere sempre la potenza necessaria a pulire. Non dovete accontentarvi di qualche minuti alla massima potenza, o di qualche decina di minuti a una potenza ridotta, visto che il cavo assicura di poter utilizzare i 15.000 Pa a disposizione in ogni momento.

Se dovete pulire il pavimento potete utilizzare il tubo di prolunga in dotazione, rimuovendolo quando dovete pulire il letto o i divani, con il particolare design della spazzola che impedisce alla polvere di ritornare in circolo. Tra gli accessori troverete anche una spazzola arrotondata, perfetta per le nicchie o per gli angoli dei divani, e un tubo piatto ideale per le fessure o per i battiscopa, ma anche per le ragnatele più difficili da raggiungere.

Niente sacchetto per la raccolta dello sporco, che viene convogliato in un contenitore trasparente, facilmente svuotabile e lavabile. Il suo peso ridotto, appena 2,2 Kg, permette di utilizzarlo con una sola mano. Potete acquistare Deerma DX700S su TomTop al prezzo di 45,89 euro, che incluse IVA e spese di spedizione dai magazzini europei. In questo modo la spedizione sarà a casa vostra in pochi giorni, senza sorprese e costi nascosti.

