Amazon regala un buono di 5 euro a chi accede a Prime Video per la prima volta

Amazon ha pensato a una bella sorpresa per alcuni suoi clienti, e in particolare per coloro che non hanno mai utilizzato l’applicazione per Android e iOS della piattaforma Prime Video: sarà così possibile ottenere 5 euro di buono sconto guardando almeno 5 minuti di un film o una puntata di una serie TV.

Come ottenere 5 euro di buono sconto grazie a Amazon Prime Video

Per sfruttare la promozione di Amazon, che sarà attiva fino al 10 ottobre, è necessario soddisfare alcune condizioni, come non aver mai effettuato l’accesso sull’app di Prime Video e non aver riprodotto un video nei 6 mesi antecedenti. Ottenere lo sconto di 5 euro è, a questo punto, abbastanza semplice: occorrerà scaricare l’app Prime Video per Android e iOS ed effettuare l’accesso con il proprio account di Amazon Prime. Dopodiché si riceverà un’e-mail con il codice sconto utilizzabile su Amazon.it entro 30 giorni dalla e-mail.

Così come negli altri casi, il codice sconto del valore di 5 euro deve essere usato per un ordine con spesa minima di 20 euro per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon EU su Amazon.it. Sono quindi esclusi i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, i prodotti venduti su altri siti di Amazon, i contenuti digitali (come, ad esempio, eBook e MP3), i libri, gli alimenti per neonati e i Buoni Regalo Amazon. Costi di spedizione e altri oneri possono essere applicati all’intero valore degli articoli promozionali scontati o gratuiti.

Se interessati ad attivare Amazon Prime per sfruttare la promozione e ricevere il buono sconto di 5 euro con Prime Video, vi basterà attivare gratuitamente Amazon Prime per 30 giorni (senza obbligo di rinnovo) così da ottenere, in questo modo, anche la spedizione gratuita per tutti gli ordini spediti da Amazon.

