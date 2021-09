Con soli 10 euro potete portarvi a casa questo comodo mouse wireless Xiaomi

Il mouse è uno degli accessori indispensabili per il computer, sia che abbiate una postazione fissa a casa sia che preferiate un notebook, da portare sempre con voi. Se state cercando un nuovo mouse, magari compatto, senza fili e, perché no, economico, siete capitati nel posto giusto. Oggi infatti TomTop vi propone il mouse Xiaomi Mi Wireless Lite, perfetto per la vostra postazione fissa di casa ma ancor di più per la borsa dove riponete il notebook.

Ecco Xiaomi Mi Wireless Mouse Lite

Caratterizzato da un design molto semplice, il mouse Xiaomi è dotato di un proprio ricevitore USB wireless a 2,4 GHz, alloggiato nella cover inferiore del mouse, per essere sempre a disposizione e per evitare di perderlo durante il trasporto. Grazie al sistema di riduzione del rumore anche il click dei due tasti è molto contenuto, risultando molto indicato per quegli ambienti particolarmente silenziosi, per non disturbare nessuno.

Anche la rotellina, rivestita in morbida gomma, ha uno scorrimento molto silenzioso, per completare una dote molto utile del mouse. Il design ergonomico si adatta perfettamente al palmo della mano, e le sue dimensioni estremamente compatto lo rendono molto comodo da trasportare, nella borsa del notebook ma anche in una borsetta.

Decisamente elevata la precisione, grazie al sistema ottico a 1.000 DPI, che permette una selezione precisa del testo ma anche in operazioni come il ritocco fotografico o il disegno tecnico. L’alimentazione è fornita da una singola batteria AAA, così da poter essere sempre a disposizione senza che sia necessario avere cavi di ricarica a portata di mano.

Nella confezione di vendita troverete, oltre al mouse, il piccolo ricevitore USB e una batteria AAA, per iniziare a utilizzarlo immediatamente ed essere subito produttivi. Al momento Xiaomi Mi Wireless Mouse Lite è in promozione su TomTop a soli 10,96 euro, prezzo che include l’IVA, le spese di spedizione dai magazzini cinesi e gli eventuali dazi doganali che dovessero essere applicati al momento dell’arrivo in Europa. A seguire il link per l’acquisto.

Acquista il mouse wireless Xiaomi su TomTop a 10,96 euro

Informazione Pubblicitaria