DIZO Watch è lo smartwatch per gli amanti dello sport

“Be Different“. Questo è il motto di DIZO, compagnia che opera nel nascente ecosistema di Realme, che ha da poco lanciato sul mercato DIZO Watch, il suo primo smartwatch. Pensato anche per soddisfare le necessità degli sportivi, grazie al supporto a 90 modalità sportive, il nuovo smartwatch è ricco di funzioni e proposto a un prezzo particolarmente allettante.

DIZO Watch, una manna dal cielo per gli sportivi

Dotato di uno schermo da 1,4 pollici, con risoluzione di 320 x 320 pixel e una luminosità massima di 600 nits, DIZO Watch si propone come smartwatch perfetto per gli amanti di attività all’aperto, grazie alla possibilità di registrare allenamenti di 90 diverse discipline sportive. L’elevata luminosità dello schermo lo rende perfettamente visibile anche nelle giornate più soleggiate, per avere sempre sotto controllo i dati istantanei del proprio allenamento.

DIZO Watch è dunque il compagno ideale per corse, camminate, pedalate più o meno lunghe, sia all’aperto ma anche in casa, ma lo potete utilizzare anche in palestra per spinning, yoga, esercizi al bilanciere e molto altro, registrando le attività quotidiane per scoprire i miglioramenti di forma o per documentare le vostre prestazioni migliori.

La batteria da 315 mAh vi garantisce la possibilità di registrare attività quotidiane per oltre una settimana (il produttore dichiara 12 giorni di autonomia) e grazie alla basetta magnetica, che potete tenere sulla scrivania, la ricarica avverrà in maniera semplice e molto veloce, per avere lo smartwatch sempre a disposizione per lo sport ma non solo.

Tra le funzioni dedicate al fitness troviamo la misurazione del battito cardiaco, grazie a un sensore PPG che mostra i dati in tempo reale per sapere sempre come sta lavorando il vostro cuore. E non manca la possibilità di misurare il livello di ossigeno nel sangue (SpO2) per scoprire i benefici degli allenamenti e avere la situazione sempre sotto controllo. Il tutto ovviamente con al certezza di poterlo utilizzare anche sotto la pioggia e con la sicurezza che il sudore non arrecherà alcun danno, grazie alla certificazione IP68.

DIZO Watch è inoltre in grado di monitorare la qualità del vostro sonno, mostrandovi i dati raccolti durante la notte per capire se dormite bene o se è necessario l’intervento di uno specialista, ma può mostrarvi promemoria per ricordarvi di fare esercizio, funzione utile per chi svolge lavori sedentari, e di bere in maniera regolare, per mantenere una corretta idratazione del proprio corpo.

Un dispositivo che va a inserirsi in un ecosistema intelligente come TechLife di Realme, non può esimersi dall’offrire la possibilità di controllare i dispositivi IoT presenti nella casa. Potrete quindi controllare luci, prese intelligenti e speaker direttamente dal polso, ma anche scattare foto col vostro smartphone utilizzando lo schermo dello smartwatch come pulsante.

Tra le altre funzioni intelligenti di cui è dotato DIZO Watch segnaliamo la possibilità di ricevere notifiche dallo smartphone, accensione dello schermo ruotando il polso, sveglia, cronometro, timer, modalità di risparmio energetico, modalità non disturbare e ovviamente la possibilità di ricevere aggiornamenti in modalità OTA, per ottenere nuove funzioni o per migliorare le prestazioni generali.

DIZO Watch è disponibile in due diverse colorazioni, Carbon Grey e Silver e può essere acquistato su Amazon a 54,99 euro utilizzando il link sottostante.

Acquista DIZO Watch su Amazon

Informazione Pubblicitaria