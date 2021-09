MediaWorld lancia la TV Mania, ma le offerte spaziano per tutte le categorie

MediaWorld propone tantissime offerte sulla tecnologia con TV Mania, iniziativa valida fino al 22 settembre sia online sia nei punti vendita. Contrariamente a quanto si possa pensare dal nome, il volantino include non solo sconti sui televisori, ma anche ribassi su smartphone, informatica e videogiochi.

Le offerte MediaWorld del volantino TV Mania

Le offerte MediaWorld danno continuità ai festeggiamenti per i 30 anni della catena e spaziano tra tutte le principali categorie tech, sia sul sito sia nei negozi. Da un lato si concentra sulle offerte per cambiare TV, dando la possibilità di sfruttare il Bonus TV fino a 100 euro, dall’altro non si dimentica di proporre sconti su smartphone, tablet, PC, notebook, videogiochi e non solo.

Scopriamo insieme alcune tra le migliori offerte del volantino TV Mania di MediaWorld.

Offerte TV MediaWorld

Offerte informatica MediaWorld

Offerte smartphone MediaWorld

Offerte videogiochi MediaWorld

Queste erano solo alcune delle offerte MediaWorld del volantino TV Mania, valido come detto fino al 22 settembre 2021. Se volete scoprire tutti gli sconti online potete seguire il link qui in basso, mentre a questo indirizzo potete sfogliare il volantino. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech per non lasciarvi sfuggire le proposte migliori del momento sulla tecnologia.

Offerte TV Mania MediaWorld

