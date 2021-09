Mettetevi comodi: ecco i trailer del nuovo Matrix, Star Trek: Picard e non solo

Fra non molto gli amanti del cinema potranno guardare alcuni titoli attesi da tanto tempo. In questa news andiamo a scoprire i trailer più interessanti da guardare circa i film, gli originals e le serie TV in arrivo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Matrix Resurrections

Neo sta per tornare. Il protagonista indiscusso della trilogia di Matrix è pronto a tornare sul grande schermo ma non nel modo in cui ci aspetteremo di trovarlo. I primi secondi del trailer vedono il protagonista piuttosto confuso su ciò che è reale e cosa non lo è, un contraccolpo decisamente profondo considerando la storia che l’ha invece portato ad essere il prescelto. Matrix Resurrections, ricco di un cast stellare con Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas e tanti altri, sarà disponibile su HBO Max a partire dal 22 dicembre e in Italia al cinema dal 1° gennaio 2022.

Star Trek: Picard

Gli amanti dell’universo di Star Trek potranno tornare a guardare le eroiche gesta di Picard, il più famoso comandante dell’Enterprise, contro Q. La piccola squadra di esploratori guidata nuovamente da Jean–Luc Picard sarà costretta a tornare indietro sulla Terra nel ventunesimo secolo per cercare di correggere il passato. La seconda stagione di Star Trek: Picard sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal mese di febbraio 2022.

The Guilty

La star di Hollywood Jake Gyllenhaal ritorna sullo schermo con The Guilty, uno film esclusiva di Netflix in cui il candidato Oscar impersona un operatore del 911 che ha ricevuto una chiamata di emergenza da una donna che afferma di essere stata rapita e di essere in estremo pericolo. L’action-thriller sarà disponibile su Netflix a partire dal 1° ottobre.

Ron – Un amico fuori programma

Disney ritorna al cinema con Ron – Un amico fuori programma. Nella pellicola il protagonista, un ragazzino di nome Barney, riceverà in regalo un robot (Ron) con evidenti problemi di programmazione che lo rende unico e singolare. Il film di animazione sarà disponibile al cinema a partire dal 21 ottobre.

Star Trek: Lower Decks

Star Trek: Lower Decks è la serie animata con taglio comico che segue le vicissitudini dell’equipaggio della U.S.S. Cerritos, nel 2380. Mentre la nave della Flotta Stellare è colpita da una serie di anomalie singolari, l’equipaggio cerca di scoprire l’accaduto e gestire le proprie vite. Star Trek: Lower Decks sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 22 gennaio 2022.