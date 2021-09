La nuova generazione di IKEA Symfonisk potrà essere personalizzata

Se siete appassionati di dispositivi smart home e amate anche il brand IKEA abbiamo una buona notizia per voi: il colosso svedese dell’arredamento si prepara a lanciare una nuova generazione di lampada IKEA Symfonisk.

Questa nuova generazione di Symfonisk presenta delle differenze a livello di design e, cosa ancora più importante, introduce la possibilità di cambiare il paralume, offrendo così agli utenti la possibilità di personalizzare il dispositivo in base al proprio stile di arredamento.

Ecco come sarà la nuova generazione di IKEA Symfonisk

Rispetto all’attuale versione, il nuovo modello cambia sia la base con un design che integra i controller degli altoparlanti direttamente nell’unità che il paralume (messo da parte quello in vetro opaco a forma di fungo, arrivano varie opzioni rimovibili e intercambiabili).

E come il modello originale, anche quello nuovo supporterà sia il sistema audio multiroom di Sonos che lo standard AirPlay 2 di Apple.

In Rete è già disponibile il manuale della nuova generazione di IKEA Symfonisk (qui trovate quello in lingua portoghese) e, così come apprendiamo da The Verge, qualche utente sostiene di averla già vista nei negozi fisici del colosso svedese.

Stando a quanto si apprende dal documento di supporto, dovrebbero essere disponibili due diverse opzioni: una dotata di un vetro a forma di cilindro e una realizzata con un tessuto traslucido.

Entrambe le versioni dovrebbero essere disponibili in due colorazioni (bianca e nera) e il loro prezzo dovrebbe essere di 20 euro mentre la parte principale con l’altoparlante dovrebbe avere un costo di 129 euro.

La nuova lampada da tavolo deve essere ancora presentata in via ufficiale ma la disponibilità del suo manuale in uno dei siti Web del colosso svedese ci suggerisce che la seconda generazione di IKEA Symfonisk sarà presto lanciata. Resta da capire quando sarà effettivamente disponibile nei negozi della catena e sui suoi store Web.