Su eBay arriva un nuovo coupon per un extra sconto su TV e notebook

Non solo smartphone Android in promozione: il nuovo coupon eBay lanciato in queste ore permette di acquistare con un extra sconto fino a 50 euro anche TV e notebook a scelta tra tantissimi modelli. Andiamo a vedere come si usa e qualche esempio.

eBay regala un extra sconto fino a 50 euro su TV e notebook

Dovete cambiare TV, magari in occasione del passaggio sempre più vicino al nuovo digitale terrestre? Oppure volete fare un passo in avanti con un nuovo notebook in attesa dell’arrivo di Windows 11? Su eBay potete trovare tanti modelli in offerta grazie al nuovo coupon BACKTOTECH, sfruttabile fino a tre volte entro il 26 settembre 2021 per un extra sconto del 5% (fino a un massimo di 50 euro).

Il codice sconto è valido solo sui prodotti di alcuni (tanti) rivenditori specificati tra termini e condizioni (trovate tutto al link in fondo), ma si tratta comunque di una bella quantità di TV e notebook. Ecco qualche esempio su come sfruttare il coupon (prezzi già scontati).

Offerte TV eBay

Offerte notebook eBay

Per utilizzare il coupon eBay è sufficiente digitare “BACKTOTECH” all’interno del campo dedicato ai codici promozionali, dopo aver aggiunto uno o più prodotti compatibili al carrello. Se volete scoprire tutti i prodotti aderenti all’iniziativa e i dettagli potete seguire il link qui in basso, senza scordare di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech, col quale potete restare sempre aggiornati sulle offerte del momento.

Offerte eBay BACKTOTECH

