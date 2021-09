Il client beta di WhatsApp per iOS abbraccia una funzione molto attesa

Mentre il team di sviluppo di WhatsApp Beta è impegnato a lavorare alla funzione di migrazione delle chat di WhatsApp da Android a iOS, dopo che ha lanciato il sistema di migrazione da iPhone a smartphone Samsung, in queste ore scopriamo che il client beta per iOS dispone finalmente della funzionalità multi-dispositivo.

Ecco finalmente il supporto multi-dispositivo

Con l’ultima versione beta dell’app per iOS, infatti, è possibile utilizzare “fino a quattro dispositivi senza mantenere il telefono connesso a Internet“, come si può notare dall’immagine sottostante. Una volta aderito al programma beta dal pannello Impostazioni > Dispositivi collegati > Beta multi-dispositivo, “non sarà necessario mantenere il telefono connesso a Internet per usare WhatsApp Web, Desktop o Portal. È possibile usare simultaneamente fino a quattro dispositivi supplementari e un telefono.” Insomma, cade definitivamente l’obbligo di utilizzare un solo dispositivo per volta, rendendo finalmente possibile affiancare uno smartphone a ulteriori quattro dispositivi.

Chi ha avuto la possibilità di attivare e utilizzare la funzione multi-dispositivo con la beta di WhatsApp per iOS, sottolinea come ancora non sia paragonabile a quella offerta invece da Telegram, l’agguerrito competitor che invece la offre da molto tempo su tutti i client supportati. In ogni caso si tratta di una novità molto importante per noi utenti, sperando che il team di sviluppo la porti presto anche su Android e soprattutto anche nella versione definitiva dell’app.

