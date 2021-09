Il primo trailer ufficiale di Matrix: Resurrections è finalmente qui

Dopo l’anteprima a Las Vegas del 24 agosto, il tanto atteso trailer del quarto capitolo di Matrix è stato finalmente rilasciato al pubblico accompagnato dal titolo ufficiale del film: The Matrix: Resurrections.

Il trailer del film è carico di nostalgia per i fan di Matrix, tra gatti neri, combattimenti nei dojo, sequenze d’azione ad alta velocità, scene di combattimento nei corridoi, proiettili fermati a mezz’aria ed esplosioni, e infine Neo che deve ancora una volta seguire una donna per conoscere la verità.

La pellicola invita a riflettere su ciò che è reale e ciò che è simulato lungo una linea temporale mutevole in vero stile Matrix.

Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss riprenderanno i ruoli iconici di Neo e Trinity

Il trailer di Matrix 4 presenta spezzoni in cui si vedono Neo (Keanu Reeves), Trinity (Carrie-Anne Moss) e Neil Patrick Harris che interpreta il ruolo del terapista di Neo.

Il trailer mostra anche quello che è ampiamente sospettato essere un giovane Morpheus, interpretato dal nuovo arrivato in franchising Yahya Abdul-Mateen II, il quale dice a Neo che “è ora di volare” mentre gli porge l’iconica pillola rossa.

“Dopo tanti anni, tornare dove tutto è iniziato…tornare in Matrix”, dice un’altra nuova aggiunta al cast, Jonathan Groff, alla fine del trailer. Per quanto riguarda Laurence Fishburne, l’interprete dell’iconico Morpheus nella trilogia, non gli è stato chiesto di riprendere il suo ruolo nel sequel di Matrix.

Matrix: Resurrections è scritto e diretto dalle sorelle Wachowski, che hanno co-diretto e co-scritto i primi tre film della saga. L’uscita del film è prevista per il 22 dicembre nelle sale americane e sul piano senza pubblicità di HBO Max, mentre nei cinema italiani arriverà l’1 gennaio 2022.

