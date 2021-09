C’è una offerta incredibile per questo validissimo dispositivo anti-abbandono

Con la firma della Ministra dei Trasporti Paola de Micheli al decreto attuativo dell’articolo 172 del Nuovo codice della Strada di qualche giorno fa, è diventato obbligatorio installare sistemi anti-abbandono sui seggiolini per i bambini con una età inferiore ai 4 anni.

Un’occasione da non lasciarsi scappare

Se non avete ancora acquistato il dispositivo anti-abbandono per il seggiolino di vostro figlio, quest’oggi vi segnaliamo la possibilità di risparmiare l’83% sul prezzo di vendita di Tippy Pad, uno dei migliori dispositivi anti-abbandono sul mercato. Cliccando il link di Amazon in calce, infatti, avrete l’opportunità di portarvi a casa il dispositivo anti-abbandono a 9,99 euro anziché 59,90 euro, un calo di prezzo incredibile e da non lasciarsi scappare per nessun motivo.

Una volta posizionato il cuscinetto sul seggiolino, il sensore rileva la presenza del bambino e invia vari livelli di allarme (visivo e acustico) all’applicazione per smartphone qualora l’adulto dovesse uscire dall’auto lasciando il bimbo a bordo. Nel caso in cui il primo sistema di allarme non dovesse comportare il ritorno dell’adulto al veicolo entro 40 secondi, vengono immediatamente inviati due SMS ai numeri di emergenza con le informazioni di geolocalizzazione dell’autovettura.

