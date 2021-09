Chrome OS 93 è stato rilasciato: ecco tutte le novità

Il team di Google ha dato il via al rilascio di Chrome OS 93, nuova release che si appresta a sbarcare sui tanti Chromebook disponibili sul mercato portando con sé alcune interessanti novità.

Le principali novità di Chrome OS 93

Una delle più importanti novità di Chrome OS 93 è rappresentata dal miglioramento di Tote, che mostra ora tre anteprime di screenshot o download aggiunti di recente, rendendo più immediata la loro selezione.

Un’altra delle novità di questa release del sistema operativo di Google è rappresentata da una piccola modifica nel launcher in virtù della quale, se si tiene pressato a lungo sull’icona di un’app, si visualizzerà una nuova UI che rende più facile capire dove si sta spostando l’app.

Ed ancora, con Chrome OS 93 il Chromebook mostrerà il livello della batteria del pennino stilo, in modo che gli utenti sappiano quando è arrivato il momento di acquistarne un’altra senza correre il rischio che si scarichi del tutto prima.

Alcune applicazioni Android sono piuttosto instabili e subiscono arresti anomali sui Chromebook e ciò spesso avviene perché gli sviluppatori le hanno create per telefoni e tablet e per migliorare la stabilità Chrome OS 93 bloccherà le dimensioni della finestra in base allo schermo per cui lo sviluppatore l’ha progettata. Per le app che non sono ottimizzate per i Chromebook, come ad esempio Gmail, gli utenti visualizzeranno un nuovo menu al centro della barra del titolo e, facendo clic su di esso, verranno mostrate tre opzioni, ossia Telefono, Tablet e Ridimensionabile: se si seleziona quest’ultima, Chrome OS avviserà che l’app potrebbe riscontrare problemi o riavviarsi.

Chrome OS 93 rende la configurazione di un input da tastiera molto meno confusa e introduce nel browser l’integrazione con i controlli della velocità di riproduzione direttamente nel suo lettore multimediale.

Così come apprendiamo da Android Police, tra le altre novità di Chrome OS 93 vi sono gli angoli arrotondati per la funzionalità Picture-in-Picture, una serie di miglioramenti nella gestione della memoria di Android 11 per Chromebook, la capacità dell’app Scan di memorizzare le impostazioni dell’utente, la possibilità per le app Linux per Chromebook di usare il file manager di Chrome OS per selezionare i file e la possibilità per gli amministratori di consentire alle app Android di accedere ai certificati utente e dispositivo di Chrome OS.

La nuova versione del sistema operativo di Google è già in fase di rilascio per tutti gli utenti.