Segway Navimow è il tagliaerba che fa tutto da solo

Si chiama Segway Navimow ed è un nuovo tosaerba di questa popolare azienda che negli ultimi anni si è fatta conoscere per i vari prodotti dedicati alla mobilità elettrica.

La caratteristica che rende molto interessante il nuovo robot di Segway e che contribuisce a distinguerlo da molti altri prodotti simili è rappresentata dall’utilizzo di un modulo GPS e di altri sensori per rimanere all’interno del perimetro del proprio prato, non essendo così necessario installare un cavo perimetrale.

Segway Navimow è un tosaerba molto smart

Exact Fusion Locating System è il nome della soluzione sviluppata da Segway per garantire a Navimow di muoversi all’interno dello spazio delimitato con una precisione che, a dire dell’azienda, si mantiene entro i 2 cm.

E nel caso in cui il segnale GPS non dovesse essere disponibile, il produttore sostiene che la serie di sensori montati sul dispositivo e il sistema dei dati usato garantiranno ancora il suo corretto funzionamento.

Gli utenti potranno sfruttare un’apposita applicazione per dire a Navimow dove tagliare l’erba e se evitare di passare su determinate parti del proprio giardino e Segway precisa che il suo robot, grazie ad uno specifico algoritmo, è capace di elaborare un percorso di taglio in modo che non debba incrociarsi.

Tra le altre caratteristiche di Segway Navimow troviamo la possibilità di regolare l’altezza dell’erba (tra 3 e 6 cm), la capacità di gestire pendenze di 45°, una scocca resistente all’acqua (con certificazione IPX6), la capacità di rilevare e aggirare gli ostacoli, un sistema di sicurezza in virtù del quale le sue lame smetteranno di girare se animali domestici o bambini si avvicinano troppo e la prosecuzione del taglio dell’erba dal punto in cui si era interrotto in caso di ricarica della batteria.

Così come apprendiamo da Engadget, Segway commercializzerà quattro versioni del suo tosaerba: si parte da Navimow H500E a 1.199 euro mentre gli altri tre modelli potranno contare sul supporto alla connettività 4G e su un sistema di antifurto GPS con un prezzo di 2.499 euro.