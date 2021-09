Con le offerte Amazon di oggi metti le basi ad una smart home con Alexa

Giornata di offerte tutte legate alla smart home e per restare in tema, sono tutte legate al mondo di Alexa di Amazon. Il colosso ha deciso di spingere molto per le offerte del mondo smart home di Alexa, se avete intenzione di basare il vostro sistema di smart home su Alexa, oggi è il giorno giusto per mettere le fondamenta alla vostra smart home.

Le migliori offerte Amazon oggi 3 Settembre 2021

Echo Dot 4 Gen

La base per poter creare una smart home guidata da Alexa è il nuovo Echo Dot di quarta generazione. Il suo prezzo è davvero basso, permette di accedere a tutte le funzionalità di Alexa senza rinunce e con una qualità audio più che onesta in questa nuova versione. Basta chiedere qualsiasi cosa ad Alexa e questo Echo Dot risponderà velocemente e sarà in grado di essere il centro di controllo della casa smart.

Echo Dot 4 Gen a 29 Euro invece di 59 Euro

Eero Pro Wi-Fi Extender

Il secondo gadget da prendere in offerta per una smart home funzionale e sempre pronta all’uso è un semplice Wi-Fi extender per essere sicuri di avere sempre una connessione stabile in ogni punto della casa. Questo Eero Pro Wi-Fi Extender di Amazon è il migliore per l’integrazione semplificata con Alexa e grazie alla tecnologia TrueMesh riesce ad indirizzare la connessione in modo intelligente in modo da evitare congestioni.

Eero Pro Wi-Fi Extender a 110 euro invece di 169 euro

Ring Video Doorbell

Il prossimo gadget per la smart home è il Ring Video Doorbell, un videocitofono wifi da esterno in grado di essere funzionale, smart ed anche economico allo stesso tempo. Ha un design moderno ed intuitivo, l’installazione è davvero semplicissima visto il funzionamento a batteria. La qualità della trasmissione video è garantita da una trasmissione attraverso il wifi dual band stabile e di ampia portata. Ha tutte le funzioni smart come il supporto ad Alexa, il riconoscimento del movimento e la possibilità di aprire il portone a distanza. Per quel che costa fa davvero di tutto ed è il miglior videocitofono wifi economico.

Ring Video Doorbell a 79 Euro invece di 99 Euro

Ring Spotlight

La Ring Spotlight è una videocamera di sicurezza interessante. Ha tutto ciò che serve per essere una camera di sicurezza smart a tutti gli effetti, dietro al brand Ring c’è Amazon che garantisce non il supporto completo ad Alexa ma anche una certa sicurezza nei servizi erogati. La Ring Spotlight supporta la funzione doppio audio, permette di controllare la casa in live view ed ha anche un allarme acustico.

Ring Spotlight a 146 Euro invece di 199 Euro

