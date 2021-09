HONOR rinnova il suo e-commerce e lancia le offerte Back To School

HONOR lancia un e-commerce completamente rinnovato e ne approfitta per proporre tante offerte perfette per il ritorno a scuola. Con l’iniziativa Back To School la casa cinese mette infatti a disposizione sconti su PC, wearable e accessori audio: andiamo a scoprirli tutti.

Con il rilancio di HiHONOR in Italia, il brand offre ai consumatori una nuova piattaforma digitale che comprende l’intero ecosistema di prodotti HONOR. In occasione del completo restyling del sito, l’azienda ha deciso di proporre offerte su alcuni dei prodotti di maggiore successo.

Tra questi HONOR MagicBook Pro, notebook progettato per aiutare i professionisti della creatività: dispone di processore AMD Ryzen 5 4600H con scheda grafica Radeon integrata, SSD PCIe da 512 GB, 16 GB di RAM DDR4, display da 16,1 pollici con rapporto schermo/corpo del 90% e batteria da 56 Wh (che si ricarica del 50% in mezz’ora).

In promozione anche lo smartwatch HONOR MagicWatch 2, disponibile nelle versioni da 42 e 46 mm con SpO2 e chipset Kirin A1, e la smartband HONOR Band 6, che offre un’autonomia di circa due settimane.

Per chi invece è alla ricerca di un nuovo paio di cuffie, le offerte Back To School toccano le HONOR Earbuds 2 Lite, con cancellazione attiva del rumore, e le HONOR Sport Bluetooth Earphone, pensati per l’allenamento.

Se volete anche solo dare un’occhiata a come HONOR ha rinnovato il proprio e-commerce potete seguire questo link. Allora, avete già in mente qualcosa da acquistare approfittando delle offerte?

