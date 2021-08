Sky Sport riparte alla grande anche senza tutta la Serie A

L’estate ormai volge al termine e la redazione di Sky Sport, che si appresta a vivere una nuova stagione intensa, ha annunciato quelle che sono le novità più importanti che gli utenti devono attendersi dal colosso satellitare per i prossimi mesi.

Le novità di Sky Sport per la stagione 2021/2022

Sky è “la casa dello sport”: è questo il messaggio che il colosso satellitare ci tiene a mettere in risalto, provando così a consolare tutti gli appassionati di calcio che sono rimasti delusi dalla perdita di tutta la serie A, che viene trasmessa integralmente da DAZN (Sky si è dovuta “accontentare” di 3 partite per ogni turno di campionato).

Ma Sky Sport ha un’offerta davvero ricca e che sarà fruibile anche in streaming dagli utenti della piattaforma NOW, con calcio, tennis, basket, motori, atletica, padel, rugby, golf e altre discipline (sono oltre 20), le più grandi competizioni e più di 8.300 ore di diretta.

Tra le novità della stagione vi sono anche Antonio Conte (sarà ospite negli studi della Champions League e del calcio internazionale) e Melissa Satta (che terrà compagnia a Fabio Caressa la domenica sera in “Sky Calcio Club” e condurrà “Goal Deejay”, programma dedicato alle coppe europee).

Tra le altre novità vi è oggi il debutto del nuovo studio panoramico multisport di Sky Sport 24, che offrirà una finestra su tutti gli eventi live e, nel weekend, “La casa dello sport”, ossia una sorta di Diretta Sport dedicata a tutti gli eventi in corso, con l’alternarsi di collegamenti e ospiti.

Quest’anno nasce anche il canale Sky Sport 4K, dedicato al calcio e allo sport in 4K HDR: i clienti di Sky Q via satellite sul canale 213 potranno sfruttare così il meglio della tecnologia di Sky per seguire gli eventi più importanti.

Ecco qualche numero sulla stagione 2021/2022 di Sky Sport:

la Serie A TIM (3 partite per ogni turno e un totale di 114 match a stagione), la Serie BKT (tutti i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout), la Serie C (fino a 8 gare per ogni giornata su satellite e digitale terrestre), la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1, la UEFA Champions League (con 121 incontri a stagione), la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League (tutti i match di entrambe le Coppe anche grazie a Diretta Gol), per oltre 1.600 match (più di 3.000 ore di programmazione)

le gare dei Mondiali di Formula 1, MotoGP e Superbike (900 ore di diretta)

i più importanti appuntamenti del mondo del tennis, inclusi vari tornei italiani (1.500 ore di programmazione)

il grande basket con l’NBA e gli appuntamenti della Nazionale (1.290 ore di programmazione)

vari tornei di rugby, incluso il Sei Nazioni (240 ore di programmazione)

E per ricordare a tutti che Sky è la casa dello Sport, ieri è stata avviata una nuova campagna pubblicitaria dedicata alla stagione 2021/2022 con cui è possibile rivivere alcune delle imprese sportive degli ultimi mesi, con il racconto di Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Guido Meda, Carlo Vanzini, Flavio Tranquillo, Elena Pero e Alessandro Del Piero.