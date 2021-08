Due notebook e due smart TV in offerta su Amazon: tutti prodotti con rapporto qualità-prezzo elevato

Continuano le offerte della settimana su Amazon e vanno avanti alla grande con ben due notebook in offerta e due smart TV. Si tratta delle soluzioni di MSI con il suo Modern 14 e si Lenovo con il suo Chromebook, non mancano smart TV di LG con le NanoCell e di Sharp con la storica linea Aquos.

Le migliori offerte Amazon oggi 31 Agosto 2021

MSI Modern 14

La cura dei dettagli di questo MSI Modern 14 è quasi impeccabile, è una bella alternativa da tenere nella lista dei desideri. Vi diamo un consiglio, se siete un minimo esperti in ambito informatico puntate al risparmio e comprate la versione senza sistema operativo, per tutti gli altri è consigliata la versione con Windows 10 Home. Il processore è un Intel Core i3 di undicesima generazione, scheda video integrata Intel Xe con 8 GB di RAM e un modulo SSD NVMe da 512 GB molto veloce. Non è tanto la scheda tecnica a fare gola ma la macchina in sé, gestione termica di primo livello, prestazioni invidiabili, tastiera affidabile con un touchpad sopra la media, ottimo set di porte ed un display dalle cornici ottimizzate da 14″ FHD con quasi il 100% della copertura sRGB.

Asus ZenBook 13 a 499 euro invece di 599 euro

Lenovo Ideapad Duet Chromebook

Lenovo Ideapad Duet è un Chromebook economico 2 in 1 super economico. Il prezzo di listino supera leggermente i 300 Euro ma su Amazon sta andando spesso in offerta con prezzi sotto i 280 Euro. Non ha nessuna specifica tecnica invidiabile, ha solo 64 GB di memoria interna, 4 GB di RAM e un processore MediaTek. Fortunatamente ChromeOS non ha bisogno di una scheda tecnica impressionante per funzionare. Da valutare solo se si sa a cosa si va incontro con ChromeOS ma è comunque tra i migliori notebook economici.

Lenovo Ideapad Duet a 249 euro invece di 349 euro

LG TV NanoCell AI

Smart TV da 55 pollici con risoluzione 4K e tantissima tecnologia da parte di LG. Il brand ha creato un vero portento con una scheda tecnica piena zeppa di certificazioni e soluzioni per migliorare l’esperienza visiva. Il processore di elaborazione è il nuovo quad core in grado di gestire il Nano Color, AI Brightness e AI Sound di LG. Il design è fantastico, è una smart TV elegantissima e sebbene il sistema operativo sia proprietario, è disponibile il supporto a Google Assistant e Amazon Alexa. Costa il giusto e ne vale la pena, anche lei miglior smart TV.

LG TV NanoCell AI a 549 Euro invece di 599 Euro

Sharp Aquos 65″ 4K

Sharp presenta una smart TV con Android TV decisamente avanzata sia dal punto di vista estetico sia funzionale. Il design è molto piacevole, le cornici attorno al display sono ridotte ed anche lo spessore è contenuto. La diagonale di una delle migliori smart TV è da 65 pollici, la risoluzione è 4K con supporto ad HDR e per la sezione audio certificazione Harman Kardon. Il sistema operativo Android TV offre tutte le connessioni possibili e immaginabili, è pienamente compatibile con i servizi più diffusi e massimizza la capacità di questo smart TV di essere un centro unico per l’intrattenimento.

Sharp Aquos 65″ 4K a 659 Euro invece di 779 Euro

