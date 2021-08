“I Magnifici” tornano alla carica da Euronics a prezzi speciali

Con il ritorno alle attività lavorative e scolastiche, Euronics lancia la campagna “I Magnifici”, offrendo il meglio della tecnologia a prezzi speciali. L’iniziativa promozionale permette infatti di portarsi a casa uno dei prodotti a una cifra fortemente scontata: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Da Euronics sono tornati “I Magnifici”: ecco come funziona la promozione

L’iniziativa “I Magnifici”, valida dall’1 al 15 settembre 2021 nei punti vendita Euronics aderenti e online, permetterà di scegliere uno tra i prodotti “Magnifici” al prezzo speciale di 199 o 299 euro dopo un acquisto di almeno 599 euro.

Per ora non sono ancora stati diffusi i dettagli sui modelli facenti parte della promozione, ma possiamo dedure qualcosa dall’immagine promozionale rilasciata: abbiamo una TV LG 4K del 2021, un monopattino elettrico, Nintendo Switch, un robot aspirapolvere iRobot, un notebook HP, ma anche un condizionatore e altri elettrodomestici.

Sarà possibile portarsi a casa uno di questi prodotti facendo acquisti da almeno 599 euro e aggiungendo 199 o 299 euro (in base al valore). Per il momento questo è tutto ciò che sappiamo sull’iniziativa, che come detto prenderà il via domani: potete tenere sotto controllo il sito Euronics per essere sicuri di non farvi sfuggire la promozione. Vi ricordiamo che oggi è l’ultimo giorno per le offerte dei Tech Days.

