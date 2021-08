METZ MUC7000Z ma non solo in offerta fino al 7 settembre per il Back to School

METZ MUC7000Z ma non solo in offerta fino al 7 settembre per...

Si avvicina il momento del ritorno a scuola, periodo che solitamente coincide con la ripresa del campionato di calcio e della maggior parte degli sport agonistici. Capita dunque a fagiolo la promozione Back to School di METZ, produttore tedesco che può contare su un’esperienza di 80 anni e sulla certificazione di miglior retailer per 25 anni consecutivi.

Back To School e sconti fino al 16%

Nell’ottica di espansione globale del brand, METZ ha stretto pochi mesi fa una importante partnership commerciale con la Juventus, squadra di calcio con cui condivide gli obiettivi ambiziosi. Il motto di METZ, “Sii innovativo, sii audace, si sposa dunque a meraviglia con quello della Juventus, “Perseverare per sempre, ambizione ovunque“, dimostrando come entrambe le società siano impegnate a un continuo miglioramento guardando al futuro con ambizione e costanza.

Partner Together, Lead the Future, questo il motto della collaborazione strategica che fa di METZ il partner ufficiale di Juventus Football Club nella TV e nei prodotti della smart home per la categoria TV. Prende il via così una nuova era nell’intrattenimento e nella connessione del pubblico con lo sport e l’intrattenimento, grazie a prodotti sempre innovativi.

Tra questi vogliamo portare l’attenzione su METZ MUC7000Z, in grado di distinguersi dalle masse grazie a soluzioni tecnologiche evolute, come ad esempio il processore Chameleon Extreme 2.0 AI PQ, che garantisce immagini perfette in ogni situazione, sia durante la visione di un tranquillo documentario sia durante il più frenetico dei film d’azione.

Grazie a questo componente è possibile ottenere una qualità nei dettagli mai vista prima, non solo nei contenuti più recenti ma anche su quelli più datati. per ottenere un simile risultato METZ utilizza un algoritmo che compara le immagini con quelle presenti in un database sul cloud, ricostruendo i dettagli mancanti per una qualità senza precedenti.

METZ MUC7000Z è inoltre capace di ripristinare anche le immagini leggermente sfuocate e di correggere problemi di luminosità e contrasto, facendo brillare immagini che solitamente sono scure e poco nitide. Decisamente soddisfacente, inoltre, la riproduzione degli incarnati, che solitamente tende al giallognolo o al rossastro, tutt’altro che realistica quindi.

La nuova smart TV pone l’accento anche sulla sicurezza della vista e utilizza la tecnologia Flicker Free per ridurre l’affaticamento della vista, proteggendo la salute di chi guarda. Che abbiate optato per una sessione di binge-watching, una maratona di Star Wars o che i vostri figli guardino una intera serie di Pokémon, potrete stare tranquilli per quanto riguarda la stanchezza degli occhi.

Come sapete inoltre, dal prossimo autunno inizierà lo switch-off dello standard DVB-T relativo al digitale terrestre, che verrà sostituito dal DVB-T2, più performante e in grado di garantire maggiore velocità. MUC7000Z supporta già il nuovo formato, per cui potete acquistarla con la certezza che potrete utilizzarla senza dover aggiungere alcun componente esterno e senza alcun aggiornamento.

Se dal punto di vista tecnico dunque METZ MUC7000Z è una TV che non teme confronti, la parte software non è da meno, grazie alla presenza di Android TV 10, che permette di sfruttare al meglio i tanti servizi di streaming presenti sul mercato e di utilizzare le migliaia di app presenti sul Play Store. Grazie al supporto al codec AV1 inoltre, è garantita una perfetta visione dei contenuti in alta qualità, come quelli disponibili su YouTube, Netflix o Amazon Prime Video, solo per citare i più famosi.

La qualità delle immagini è certificata dal supporto HDR10, che unisce una resa cromatica di qualità a un elevato contrasto, per avere sempre immagini vivide anche nelle scene più buie. METZ non ha certamente trascurato la connettività, dotando la propria TV di connettività HDMI, USB, LAN, WiFi e Bluetooth 5.0, AV e Optical, per collegare dispositivi e accessori con la massima semplicità.

Elevata anche la qualità costruttiva, garantita dagli oltre 80 anni di esperienza di METZ: il retro del televisore è rinforzato nei punti strategici, e sono stati impiegati materiali resistenti per rendere più stabile la TV, oltre che per garantirne la durabilità nel tempo. MUC7000Z insomma, è destinata a durare nel tempo, sia dal punto di vista delle tecnologie impiegate sia dal punto di vista dei materiali utilizzati per la sua realizzazione.

Molto bello anche il telecomando, con quattro tasti che permettono l’avvio immediato dei principali servizi di streaming e un microfono per impartire comandi vocali tramite Google Assistant. Potrete così controllare la TV ma utilizzarla anche per la gestione dei dispositivi della smart home, senza alzarvi dal divano.

METZ MUC7000z è disponibile su Amazon in tre diverse misure, da 43 pollici, 55 pollici e 65 pollici, per soddisfare le esigenze di chi ha molto spazio per collocare la TV così come per chi ha solamente una piccola nicchia. A seguire il link per l’acquisto del modello da 55″, a nostro avviso il più equilibrato, ma nella stessa pagina trovate le offerte anche per le altre due varianti.

A partire dal 30 agosto, e fino al 7 settembre, potete usufruire di uno sconto del 15% in occasione della promozione Back To School, per portarvi a casa un’ottima smart TV a soli 399,99 euro, davvero niente male.

