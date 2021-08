Vodafone e Netflix a braccetto con la prima offerta convergente

Vodafone e Netflix insieme per la prima volta con un’offerta per rispondere alle esigenze di tutta la famiglia. A partire dall’1 settembre con i Vodafone Family Plan sarà possibile avere il meglio della rete fissa e mobile dell’operatore unito all’intrattenimento del noto servizio di streaming.

Vodafone e Netflix insieme con l’offerta convergente Family Plan

Il nuovo piano convergente senza vincoli unisce in un’unica opzione fibra e mobile di tutta la famiglia, con l’aggiunta dell’esperienza completa di Netflix (scegliendo tra piano Standard, con contenuti HD e 2 dispositivi in contemporanea, e Premium a 4 euro in più). La rete fissa Vodafone garantisce fino a 2,5 Gbps in download grazie alla Wi-Fi 6 Station, mentre fuori casa l’operatore mette a disposizione la sua rete 5G.

Inoltre i clienti potranno attivare a 0 euro Vodafone TV, con contenuti on demand e diverse app TV sia in casa sia in mobilità, con smartphone, tablet e il nuovo TV box con accesso (anche) a Netflix (qui le novità di agosto). La proposta Vodafone-Netflix sarà disponibile anche per coloro che risultano già abbonati alla piattaforma di streaming, senza la necessità di rinunciare al proprio account, e dal 19 settembre lo sarà per i già clienti dell’operatore che aderiscono a Vodafone Family Plan.

In questi giorni Vodafone ha avviato la campagna promozionale che punta sulla nuova stagione de “La Casa di Carta”, che sarà disponibile su Netflix a partire dal 3 settembre 2021. Per maggiori dettagli sulla proposta convergente di Vodafone e Netflix potete seguire questo link.

Potrebbe interessarti: migliori offerte telefoniche