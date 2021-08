 In offerta su Amazon la bilancia smart Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

La Xiaomi Mi Body Composition Scale 2, una delle bilance smart più vendute sulla piazza, è oggi acquistabile su Amazon a un prezzaccio scontato del 29% dal listino. Costa meno di 17 euro, anziché 23,99, ed è disponibile con la formula di consegna a un giorno.

La bilancia smart di Xiaomi in offerta

Insomma, questa pare proprio l’occasione giusta per chi sta pensando di acquistare una bilancia pesapersone digitale, dotata di varie funzioni e, aspetto non del tutto marginale, dall’estetica elegante e minimale.

Per chi non conoscesse il prodotto, Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 è il modello di bilancia più recente e performante del produttore asiatico. Si compone di un piatto in vetro in cui figurano quattro elettrodi per misurare vari parametri corporei, parametri che vengono mostrati più che altro nell’app companion, e in quantità minore sullo schermo digitale a scomparsa.

Si connette via Bluetooth 5.0 e si sincronizza con Mi Fit e Amazfit e, oltre al peso corporeo, la bilancia misura/stima la percentuale di massa grassa, la massa muscolare, il metabolismo basale, l’IMC e altri parametri (13 complessivamente) utili ad avere un quadro relativo alle proprie condizioni fisiche e a quelle di altre 15 persone/utenti che è in grado di riconoscere automaticamente.

Come anticipato, la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 è oggi in offerta su Amazon a 16,98 euro invece di 23,99. La potete acquistare dal link qui sotto.

Acquista Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 su Amazon

