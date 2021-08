Garmin ha rilasciato un importante aggiornamento per questi smartwatch

Garmin è una delle più importanti aziende nel panorama degli smartwatch, e ultimamente ha avviato il rilascio di un interessante aggiornamento software per i wearable della serie Fenix 6, Enduro e Marq.

Novità aggiornamento Garmin

L’elemento forse più importante dell’aggiornamento software rilasciato da Garmin è l’introduzione della scala di percezione dello sforzo (RPE, in inglese), che serve per registrare lo sforzo compiuto durante l’ultimo allenamento fisico. Una volta concluso un allenamento piuttosto faticoso, gli smartwatch della serie Fenix 6, Enduro e Marq chiederanno un feedback relativo alla propria condizione fisica finale, salvando queste informazioni all’interno dell’applicazione mobile Garmin Connect.

L’aggiornamento va ad apportare piccole migliorie anche alla funzione Minuti di intensità di Garmin. I dispositivi wearable dotati della funzionalità permettono di accumulare crediti in base ai minuti di intensità durante una settimana – 150 minuti di attività rappresentano l’obiettivo minimo -, e con l’ultimo aggiornamento è possibile ricevere feedback durante l’attività fisica per controllare sull’app mobile quanti ne sono stati guadagnati.

Infine, Garmin ha inserito anche alcuni consigli e raccomandazioni per ridurre l’età di fitness, una metrica importante che stima l’età del proprio corpo in relazione all’esercizio fisico svolto.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin

L’aggiornamento per le serie di smartwatch elencate a inizio news è in fase di rilascio tramite l’apposito pannello Impostazioni > Aggiornamenti software. Purtroppo non abbiamo indicazioni circa le tempistiche di arrivo anche qui in Italia.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartwatch