Unieuro prosegue nel suo “Fuoritutto”: sconti fino al 40% su PC e smartphone

Da Unieuro continua il Fuoritutto: ecco il nome dell’ultima promozione online che, un po’ come il volantino di Expert, sconta fino al 50% – e solo per un breve periodo – una vasta selezione di prodotti elettronici, tra cui non possono mancare TV, fotocamere, notebook, piccoli e grandi elettrodomestici.

Ecco le migliori offerte del “Fuoritutto” di Unieuro

La promozione di Unieuro, valida online e in negozio fino al 22 agosto, propone offerte anche su vari smartphone Android, su cui è previsto uno sconto tra il 10% e il 30% sul prezzo di listino. In realtà gli smartphone non sono, come già anticipato, gli unici prodotti interessanti in promozione per i prossimi giorni, motivo per cui abbiamo deciso di segnalarvi di seguito le migliori offerte per smart TV, notebook e tablet.

Smartphone

Smart TV e wearable

Fitbit Charge 4 a 99 euro

a 99 euro Apple Watch SE GPS a 299 euro

a 299 euro Smart TV LG 55UP75006LF 55″ UHD 4K a 479,90 euro

a 479,90 euro Smart TV Samsung Series 8 43″ Crystal UHD 4K a 449,90 euro

Notebook e tablet

Apple iPad 10.2″ (ottava gen.) a 299 euro

a 299 euro Samsung Galaxy Book 15.6” a 549,90 euro

a 549,90 euro Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 399,90 euro

a 399,90 euro Apple MacBook Air 13″ (2020) a 1189 euro

I prodotti di tecnologia in promozione da oggi da Unieuro non sono affatto pochi, quindi il nostro consiglio è di visitare la pagina dedicata, dove sono presenti anche alcuni elettrodomestici per la cura della casa e della persona. Allora voi siete pronti a mettere mano al portafogli? Se sì, cosa acquisterete?