Se vuoi assemblare un PC Desktop ti conviene guardare tra le migliori offerte Amazon del giorno

Se dovete assemblare un PC, iniziare a prendere delle componenti in sconto è sicuramente una buona idea. Oggi non vanno in offerta CPU e GPU ma un fantastico case di Lian Li, un dissipatore a liquido Arctic, un modulo SSD super veloce di WD e un buon alimentatore. Insomma, tutta roba di qualità per PC build di fascia alta ma con risparmio.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 13 Agosto 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 13 Agosto 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Lian Li O11 Dynamic

Uno dei case premium più ambiti degli ultimi mesi, il Lian Li O11 Dynamic è assolutamente un case fuori dallo standard. Si tratta di un ATX ma di dimensioni compatte in grado di essere totalmente personalizzabile. Riesce ad ospitare in uno spazio ridotto praticamente ogni tipo di componente, ha una qualità costruttiva senza pari e riesce anche ad essere bello ed elegante senza perdere funzionalità.

Lian Li O11 Dynamic a 147 euro invece di 173 euro

ARCTIC Liquid Freezer II 240 ARGB

Direttamente dalla serie Freezer di Arctic arriva questo dissipatore a liquido Liquid Freezer II 240 ARGB che finalmente abbina delle ottime ventole ARGB a quel look molto elegante. Sebbene sia un sistema a liquido, questo ARCTIC Liquid Freezer II 240 ARGB è proprio silenzioso, la pompa non si sente e riesce a funzionare molto bene e a tenere a bada le CPU più impegnative.

ARCTIC Liquid Freezer II 240 ARGB a 93 Euro invece di 104 Euro

WD BLACK SN850 500 GB NVMe PCIe 4

Il nuovo SSD PCIe NVMe di WD nelle migliori condizioni esprime una velocità di lettura sequenziale di 7000 MB/s e una scrittura sequenziale di 4100 MB/s. Velocità assurde raggiungibili solo attraverso una configurazione precisa con supporto al PCIe Gen4 ma comunque impressionante. Un modulo fantastico, dal prezzo alto ma giustificato dalle prestazioni che si possono raggiungere.

WD BLACK SN850 500 GB NVMe PCIe 4 a 124 Euro invece di 132 Euro

Sharkoon SilentStorm Cool Zero 750 W

Se vi servono ben 750 W allora non volete scendere a nessun compromesso e Sharkoon lo sa bene proponendo il suo alimentatore modulare da 750 W con certificazione 80 Plus Gold. Le temperature e i consumi non sono un problema per questo alimentatore così come il rumore con la ventola da in grado di supportare la modalità zero RPM facendo un rumore quasi inudibile.

Sharkoon SilentStorm Cool Zero 750 W a 99 Euro invece di 144 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 13 Agosto 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.