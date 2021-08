Prezzo bomba per Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, mai così conveniente

I monopattini elettrico sono ormai diventati un mezzo di trasporto molto presente nelle nostre città, grazie al basso costo, alla trasportabilità e alla possibilità di destreggiarsi nel traffico cittadino evitando code e ingorghi. Tra i modelli più apprezzati dagli utenti non mancano quelli firmati Xiaomi, spesso oggetto di offerte imperdibili.

Oggi, grazie a Gshopper, potete portarvi a casa un modello molto valido a un prezzo davvero esiguo. Si tratta di Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, con una scheda tecnica molto valida e che è in offerta, con spedizione dai magazzini spagnoli, a meno di 200 euro.

Monopattino a un prezzo bomba

Nonostante si tratti del modello Essential, al monopattino Xiaomi non manca davvero niente per l’uso di tutti i giorni, a partire dal motore in grado di erogare una potenza massima di 500 watt che permettono di spingerlo a una velocità massima di 20 Km/h. L’utente può scegliere tra la modalità pedonale, che limita la velocità a 5 Km/h, quella standard che consente di raggiungere i 15 Km/h e la modalità sportiva nella quale si raggiunge la velocità di 20 Km/h.

Buona anche l’autonomia che arriva a 20 Km, anche se sull’effettiva durata incidono numerosi fattori, come il peso dell’utente, il fondo stradale, eventuali pendenze e molto altro. È però presente un nuovo sistema di recupero dell’energia cinetica KERS che permette di ricaricare la batteria in frenata o quando viene rilasciato l’acceleratore.

Xiaomi non ha lesinato sulla sicurezza, dotando Mi Electric Scooter Essential di un doppio freno, che si attiva automaticamente. Quello posteriore è a disco e su entrambi è attivo il sistema e-ABS per evitare pericolosi bloccaggi. Sul manubrio è installato un display che mostra la velocità, la batteria e le statistiche di guida. Non mancano infine un faro anteriore e uno posteriore, per muoversi in massima sicurezza in ogni condizione, anche di notte.

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential può essere acquistato su Gshopper, con spedizione gratuita dal magazzino spagnolo, al prezzo di 199 euro, che include anche l’IVA. Trattandosi di merce già in Europa non dovrete pagare tasse o dazi doganali. A seguire il link per l’acquisto.

Acquista Xiaomi Mi Electric Scooter Essential su Gshopper

Informazione Pubblicitaria