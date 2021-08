Facebook migliora lo strumento per trasferire dati sulle altre piattaforme: ecco come usarlo

Facebook migliora lo strumento per trasferire dati sulle altre piattaforme: ecco come...

Transfer Your Information (TYI), lo strumento studiato dal team di Facebook con l’obiettivo di rendere agli utenti molto più semplice il passaggio dei propri dati personali su altre piattaforme, negli ultimi mesi è stato ricostruito da zero.

Così come apprendiamo da un comunicato pubblicato dal team di Facebook, gli sviluppatori hanno introdotto diversi miglioramenti per dare agli utenti un più elevato controllo sui propri dati da trasferire su altri servizi (come Google Documenti, Dropbox, Google Foto, WordPress, ecc.).

Facebook rinnova lo strumento Transfer Your Information

In particolare, le novità riguardano una migliore esperienza utente nel complesso, due nuove possibili destinazioni (ossia Photobucket e Google Calendar) e la possibilità di trasferire anche i dati relativi agli Eventi di Facebook.

E ancora, in seguito a tale update gli utenti potranno contare su:

un’esperienza completamente ricostruita, più semplice e intuitiva, potendo vedere più facilmente quali destinazioni e quali tipi di dati sono supportati

un più elevato livello di trasparenza sullo stato di ciascun trasferimento, inclusa la possibilità di ritentare più facilmente determinati trasferimenti

la possibilità di avviare simultaneamente più trasferimenti di dati per una destinazione

filtri che consentono agli utenti di selezionare con più precisione i dati che desiderano trasferire

Come usare il nuovo strumento

Questi i passaggi da seguire per usare lo strumento di trasferimento di Facebook:

andare sulla sezione Impostazioni e Privacy su Facebook (attraverso il menu nell’angolo in alto a destra e quindi Impostazioni)

nell’elenco a sinistra selezionare Le tue informazioni su Facebook

cliccare su Trasferisci una copia delle tue informazioni

scegliere una destinazione tra le varie disponibili

stabilire quali dati si desiderano trasferire

dare l’Ok alla connessione per avviare il trasferimento

In alternativa, potete anche cliccare su questo link per essere portati direttamente alla pagina dedicata.

Il team del popolare social network ci tiene a ribadire di essere costantemente al lavoro per espandere la selezione di tipi di dati e destinazioni supportati dalla piattaforma.