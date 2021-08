Ora è il turno di TikTok: è in arrivo una funzione presa da Snapchat

Negli ultimi anni tantissime aziende hanno preso spunto dalle funzioni di TikTok per implementarle all’interno delle proprie app, come ad esempio il nuovo formato Shorts di YouTube nato proprio per contrastare il social network di ByteDance.

Le storie stanno per sbarcare su TikTok

Di tanto in tanto, però, è TikTok a volgere il proprio sguardo alla concorrenza per implementare nella sua app una funzione già disponibile da diversi anni. A seguito di una interessante scoperta effettuata da Matt Navarra su Twitter, TikTok ha confermato ai colleghi di The Verge che la funzione Storie è attualmente in test.

La nuova funzionalità, TikTok Stories, ricalca in tutto e per tutto le Storie di Snapchat o Instagram che siamo abituati a vedere e utilizzare da ormai molto tempo. Una volta pronte al lancio ufficiale, l’app di TikTok vedrà comparire una barra superiore in cui sarà possibile guardare le storie pubblicate dagli account seguiti. “Pensiamo sempre a nuovi modi per portare valore alla nostra community e arricchire l’esperienza TikTok – sottolinea un portavoce dell’azienda. Attualmente stiamo sperimentando modi per offrire ai creatori formati aggiuntivi per dare vita alle loro idee creative per la community di TikTok.”

Tutti i contenuti creati con TikTok Stories saranno automaticamente rimossi dopo 24 ore. Riuscirà l’app a replicare l’enorme successo avuto da Snapchat e Instagram a seguito del lancio della funzionalità?

