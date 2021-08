HONOR svela le cuffie Earbuds 2 Lite: ANC, lunga autonomia e prezzo economico

A poco meno di due mesi dal lancio delle cuffie HONOR Earbuds 2 SE, in queste ore il colosso cinese svela il modello HONOR Earbuds 2 Lite.

Caratteristiche HONOR Earbuds 2 Lite

Con un design che ricalca il modello sopracitato e forse anche un po’ troppo la prima generazione delle AirPods di Apple, la caratteristiche chiave delle cuffie true wireless sono senza ombra di dubbio il prezzo economico, il supporto alla cancellazione attiva del rumore e la lunga autonomia.

Dotate di due driver ad alta fedeltà da 10 mm e modulo Bluetooth 5.2, le cuffie true wireless dispongono anche di due microfoni e di una batteria da 55 mAh (una per auricolare) in grado di garantire fino a 10 ore di autonomia con una singola carica che salgono a 32 ore con il case di ricarica. Inoltre, grazie al supporto alla ricarica rapida bastano 10 minuti per ottenere il 40% di ricarica.

Le cuffie fanno anche uso della tecnologia in grado di isolare il rumore del vento durante le chiamate vocali e della modalità a bassa latenza per il gaming.

Prezzo e disponibilità HONOR Earbuds 2 Lite

Le cuffie true wireless HONOR Earbuds 2 Lite saranno disponibili prossimamente a 99,90 euro nelle colorazioni Glacier White e Midnight Black. Gli utenti interessati potranno acquistare le cuffie direttamente sul sito ufficiale della compagnia raggiungibile a questo link.

