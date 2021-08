Intego Antivirus, un buon motivo per valutarlo e approfittare del 65% di sconto

La sicurezza al primo posto: se ci dovesse essere un paradigma da rispettare, al giorno d’oggi nel mondo della tecnologia, suonerebbe più o meno così. Ogni giorno la nostra privacy, i nostri dati e le informazioni più sensibili riguardanti la nostra vita privata e professionale sono a rischio: ecco perché prodotti come Intego Antivirus sono sempre più necessari e diffusi. Con la sua esperienza ventennale nel campo della sicurezza informatica – correva l’anno 1997 in quel di Parigi quando Intego fu fondata – l’azienda già nota al pubblico per la sua eccellente suite antivirus disponibile per Mac ha lanciato da poco una versione dedicata agli utenti che utilizzano Microsoft Windows. Con un blog ed un podcast sulla sicurezza informatica nel mondo Mac, dove l’azienda gode di una certa reputazione costruita nel corso degli anni: con un curriculum così, ci si aspetta indubbiamente molto dalla sua controparte per il sistema operativo Windows – la cui ultima incarnazione prende il nome di Windows 11.

Quando si tratta di valutare un prodotto come un software antivirus, molti utenti possono sicuramente sentirsi sopraffatti: la scelta è davvero ampia, e spesso si punta su soluzioni gratuite o con nomi affermati che però nel corso degli anni si sono trasformati, fino talvolta a diventare totalmente differenti dal software che si ricorda. Se prima si poteva fare affidamento su 4 o 5 “nomi affidabili” nel panorama dei software antivirus, allo stato attuale il brand non basta più: gli attacchi e le minacce alla sicurezza dei computer sono sempre più sofisticati, e le soluzioni adottate, in particolare con soluzioni freemium, non sempre risultano efficaci quanto dovrebbero.

Dove si pone Intego Antivirus per Windows in questo contesto? Si tratta di un prodotto che differisce dalla sua controparte Mac, la quale nel corso degli anni è diventata una vera e propria suite, un coltellino svizzero che punta ad offrire diversi strumenti utili in un solo pacchetto; in questo senso, Intego Antivirus per Windows presenta meno opzioni disponibili, ma cerca di farle bene, a volte riuscendoci e centrando perfettamente l’obbiettivo, altre volte peccando della mancanza di funzioni avanzata e controlli fini sulle azioni – poche già di partenza per il tipo di prodotto – che possono essere esercitate. Nei prossimi paragrafi analizzeremo l’interfaccia e le opzioni di Intego Antivirus per Windows, cercando di mettere in risalto punti di forza e criticità, oltre alla sua efficacia nel rilevare ed affrontare le minacce informatiche a cui quotidianamente si viene esposti, sia in ambito personale che lavorativo.

Intego Antivirus: installazione e interfaccia

Rilasciato nel corso del 2020 per la prima volta, Intego Antivirus per Windows è un prodotto interessante ma il focus dell’azienda è ancora profondamente radicato al mercato Mac: nella homepage del sito ufficiale Intego la parte del leone la fa la suite per macOS, mentre un banner invita a provare l’ultima aggiunta alla famiglia. Poco male, in quanto l’aspetto più importante da tenere a mente per un software antivirus è la qualità: e Intego per Windows cerca di fare poche cose, ma bene, seppur sempre migliorabili.

Dalla pagina dedicata a Intego Antivirus possiamo scegliere se scaricare la versione di prova gratuita o acquistare la versione premium scegliendo uno dei piani disponibili: per i prezzi e le differenze tra le versioni date un’occhiata al paragrafo dedicato più in basso. Una volta installato il software antivirus si presenta un’interfaccia curata ma essenziale: sulla sinistra troviamo cinque menu esplorabili, i cui nomi sono esplicativi, mentre le informazioni e i tasti/toggle disponibili con le varie opzioni per la sicurezza sono disponibili sul lato destro e al centro.

La finestra non può essere ridimensionata, e ciò mi ha creato non pochi problemi navigando negli altri menu: spero che questa mancanza venga corretta in versioni successive, o quantomeno che nei sottomenu le informazioni siano visualizzate in maniera alternativa, ma su questo ci torneremo a breve. Nella barra a sinistra ci sono cinque sezioni: My Dashboard, Scans, Quarantine, Security Reports e Settings. Come dicevamo poc’anzi, più che una suite antivirus completa come la sua controparte per macOS, Intego Antivirus per Windows si concentra su tre cose: protezione in tempo reale dalle minacce, navigazione sicura e prevenzione attacchi Zero-Day.

My Dashboard

Così come nelle auto, la dashboard è il centro di controllo a cui dare uno sguardo d’insieme allo stato del sistema: i toggle rapidi permettono di attivare/disattivare le opzioni di sicurezza, mentre un contatore mostra le minacce bloccate da Intego Antivirus. Sembra che le minacce (Threats) vengano contate più volte se si prova ad accedere ad esempio ai file inseriti in quarantena, o si prova ad avere maggiori informazioni dai sottomenu: nello screenshot potete notare come l’antivirus indichi “4 Threats Secured“, quando in realtà si tratta sempre dello stesso file sospetto in quarantena.

La protezione in tempo reale (Real-Time Protection) garantisce che ogni file aperto, creato o modificato sul PC sarà scansionato dall’antivirus rispetto al database, il quale viene aggiornato costantemente e rappresenta uno dei maggiori punti di forza di Intego Antivirus. La funzione Web Shield blocca il download di malware, l’apertura di siti website sospetti e la protezione da attacchi perpetrati mentre si naviga su Internet. Infine, il motore di prevenzione (Prevention Engine) utilizza algoritmi euristici per determinare comportamenti anomali non ancora identificati e offre un’ulteriore protezione contro attacchi del tipo Zero-Day.

Scans

Il tab Virus Scans permette di eseguire quattro tipi di operazioni:

Quick Scan : per scansionare il PC per le minacce più comuni;

: per scansionare il PC per le minacce più comuni; Complete Virus Scan : esame approfondito dove viene setacciato tutto il PC;

: esame approfondito dove viene setacciato tutto il PC; Custom Scan : per scansione file o cartelle singole;

: per scansione file o cartelle singole; Scheduled Scan: per programmare la prossima scansione automatizzata.

Le scansioni sono differenti dalla protezione in tempo reale, per cui alcune minacce potrebbero essere rilevate dopo una scansione ma non dalla protezione in tempo reale e viceversa. La scansione approfondita richiede un tempo cospicuo: sul disco fisso contenente il sistema operativo e con circa 80 GB di dati c’è voluta più di un’ora per terminarla.

I risultati delle scansioni sono disponibili in Security Reports.

Quarantine

Come il nome indica, è il luogo in cui poter tenere sotto controllo quei file considerati potenzialmente pericolosi i quali vengono isolati al fine di prevenire azioni malevole: un file in quarantena non potrà essere visualizzato, modificato o eseguito, se si tratta di un programma. Le informazioni sui file in quarantena comprendono il nome del file, la minaccia rilevata, la data di inizio quarantena e l’indirizzo fisico in cui il file è localizzato.

Selezionando la minaccia riscontrata possiamo decidere di eliminare il file, ripristinare il file oppure di ripristinarlo e inserirlo in una speciale lista di esclusione, così da assicurarci che non venga più considerato come un file potenzialmente dannoso, utile quando siamo sicuri che si tratti di un falso positivo. Nello specifico esempio evidenziato qui, la minaccia è stata rilevata dopo una scansione completa mostrando il seguente pop-up nell’area notifiche di Windows.

Le opzioni disponibili nel pop-up sono: chiudere lo stesso o aprire il menu per i file in quarantena, scegliendo poi l’azione più consona, il tutto in modo semplice, minimale ed efficace. Peccato per la mancata possibilità di accedere rapidamente al database delle minacce, così da potersi subito rendere conto del grado di pericolosità e soprattutto della possibilità, per i meno esperti, di valutare che si possa trattare di un falso positivo. Un altro piccolo problema è una diretta conseguenza dell’impossibilità di ridimensionare la dimensione della finestra del software antivirus: anche cercando di espandere la dimensione del tab Location non sono riuscito a leggere per intero l’indirizzo fisico del file incriminato. Basterebbe aggiungere un’opzione per aprire la finestra in cui il file sospetto è stato identificato e il gioco è fatto.

Security Reports

Qui troverete i risultati delle scansioni effettuate sul PC: basta selezionare il report e cliccare su More per saperne di più, in particolare se sono state rivelate minacce dall’antivirus.

Settings

Il menu Impostazioni si trova nella parte più bassa della barra, e permette di cambiare il linguaggio e le impostazioni di sicurezza, oltre che ad avere indicazioni immediate sul tipo di licenza acquistata e data di scadenza.

Alcune opzioni disponibili riprendono quelle della dashboard, ed in più possiamo aggiungere una blocklist personalizzata così da escludere determinati indirizzi IRL o IP dalla navigazione web; o gestire file, cartelle, siti web, applicazioni e processi che invece non vogliamo siano scansionati dal software antivirus.

Intego Antivirus: performance ed efficacia

Uno dei pregi maggiori di Intego Antivirus per Windows è la sua leggerezza: l’interfaccia grafica non è pesante o ricca di opzioni, ma anche il motore utilizzato per la scansione dei processi e dei file su disco non è esoso di risorse. Reputo tutto questo un vantaggio impagabile soprattutto per tutti coloro che dispongono di computer più datati, soprattutto sul luogo di lavoro, e necessitano di un software antivirus che non sia invasivo e soprattutto che non occupi troppa potenza di calcolo.

Grazie alla protezione in tempo reale, la quale controlla tutti i file creati, copiati e modificati, viene aggiunto un ulteriore livello di sicurezza dalle minacce, esteso attraverso il motore di predizione per gli attacchi Zero-Day. Gli attacchi Zero-Day in pratica sono quelli non noti e quindi non presenti nel database dell’azienda: il motore predittivo cerca di intercettare qualsiasi comportamento anomalo rispetto ad algoritmi sviluppati da Intego, così da poter avvertire tempestivamente l’utente in caso di problemi. Nonostante non offre la completezza e l’accuratezza di altri prodotti, l’antivirus per Windows by Intego ha identificato una possibile minaccia una manciata di secondi dopo essere stato installato, per cui possiamo promuovere la sua euristica a piena voti.

Intego Antivirus è gratuito? Quali sono i piani disponibili

Sul sito è possibile scaricare Intego Antivirus per Windows con due formula: una trial gratuita, dove sono presenti anche funzioni avanzate disponibili unicamente con la versione a pagamento, e la versione completa con licenza per uno, tre o cinque PC. Con la versione trial per 7 giorni sono disponibili per la valutazione le seguenti funzionalità premium:

protezione dalle minacce più recenti grazie al proprio virus engine;

navigazione protetta tramite Web Shield;

protezione dagli attacchi Zero-Day;

scansione smart mirata a fare pulizia sul PC in pochi minuti;

programmazione degli scan indicando giorno e ora;

update automatici con nuove funzioni;

Ovviamente, aderendo ad uno dei piani disponibili si otterranno tutti questi vantaggi, ma con la versione trial potrete testarne il funzionamento per 7 giorni prima di prendere una decisione.

Il costo della versione a pagamento dipende dal piano scelto: si parte da 26.99 euro all’anno per la protezione di un singolo PC con il piano Personal fino ad arrivare a 73.99 euro per il piano Extended, che permette di proteggere fino a 5 PC.

Come ottenere Intego Antivirus per Windows con il 65% di sconto

Se siete interessati ad Intego Antivirus e siete arrivati alla fine di questo approfondimento, allora sarete felici di sapere che potete acquistare uno dei piani premium con il 65% di sconto utilizzando il seguente link:

Intego Antivirus per Windows è un software antivirus estremamente semplice da usare, dotato di poche funzionalità ma che offre comunque tutti gli strumenti necessari per proteggere il proprio PC dalle minacce esterne. Non è esoso in termini di risorse hardware utilizzate, il che lo rende adatto all’uso anche su PC più datati, ma non è il prodotto da consigliare nel caso stiate cercando una suite più completa – includendo magari anche funzionalità come firewall integrato, spazio su cloud, password manager, VPN e così via.