Google si lascia scappare la nuova famiglia di dispositivi Nest

Sovente capita che le aziende, per un errore di distrazione, fanno un favore ai leaker pubblicando anzitempo pagine prodotto su dispositivi non ancora ufficializzati. È questo il caso di Google che, nelle scorse ore, ha erroneamente messo online una pagina su Google Store relativa ai nuovi dispositivi Google Nest evidentemente in arrivo fra non molto.

Tanti dispositivi Nest in arrivo

Fino a poco tempo fa, infatti, visitando la pagina “Connected Home” di Google Store, era possibile scoprire alcuni nuovi dispositivi, com’è possibile notare nell’immagine sottostante. “Nest Doorbell (battery)” e “Nest Cam (battery)” trovavano posto all’interno del carosello principale della landing page del Google Store, mentre poco più in basso venivano mostrati anche “Nest Cam with floodlight” e anche “Nest Cam (indoor, wired).

In attesa di scoprire il nome dei prodotti per il mercato italiano, durante i pochi minuti di leak sono stati svelati i seguenti dispositivi:

Nest Cam (con batteria);

Nest Cam (con cavo di alimentazione);

Nest Cam with floodlight

Nest Doorbell (con batteria).

Nonostante l’incredibile leak da parte di Google, l’azienda è corsa subito ai ripari mettendo offline la pagina pubblicata per errore. Sfortunatamente non è stato possibile scoprire ulteriori informazioni sui nuovi dispositivi, né tanto meno il prezzo di lancio.

Detto ciò, è altamente probabile che il colosso di Mountain View svelerà ufficialmente i prodotti sopracitati nelle prossime settimane. State certi che vi terremo informati su tutte le eventuali novità in arrivo sui nuovi dispositivi Google Nest.