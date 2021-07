Huawei lancia, in vista dell’estate, un mare di offerte sul proprio e-store

Sono oggi tornati – a dirla tutta, un po’ a sorpresa – gli sconti by Huawei: da oggi e fino al 30 settembre ci sarà un mare di imperdibili offerte dedicate a tutti coloro che acquisteranno sul sito o sull’app Huawei Store uno tra i tanti prodotti dell’ecosistema Huawei (PC, tablet, smartphone).

Gli sconti di Huawei per agosto-settembre 2021

L’ultima promozione di Huawei riguardano smartphone e tablet Android, smartband e smartwatch, notebook e auricolari, spaziando da prodotti pensati per lo smart working a supporti per l’allenamento in vista della tanto attesa prova costume. Le offerte saranno valide – salvo eccezioni, che vi segnaleremo – fino alle 23.59 del 30 settembre 2021, motivo per cui ci sarà tempo per acquistare uno degli articoli in sconto.

Sconti validi fino al 30 settembre 2021

ASUMMER7: 7% di sconto su tutti gli articoli dello store Huawei

7% di sconto su tutti gli articoli dello store Huawei AMATEVIEW100: 100 euro di sconto applicabile su Mateview e Mateview GT

100 euro di sconto applicabile su Mateview e Mateview GT AMATEPAD50: 50% di sconto sui nuovi tablet, ovvero Matepad 11 e Matepad Pro 12.6 con in regalo la M pencil, tastiera o cover di pelle

50% di sconto sui nuovi tablet, ovvero Matepad 11 e Matepad Pro 12.6 con in regalo la M pencil, tastiera o cover di pelle AFB420P: 20% di sconto extra sul Freebuds 4 Wireless

20% di sconto extra sul Freebuds 4 Wireless AMATEBOOKD15E : 50 euro di sconto extra sui Matebook D15

50 euro di sconto extra sui Matebook D15 AMATEBOOKD14E: 50 euro di sconto extra sui Matebook D14

50 euro di sconto extra sui Matebook D14 AHW100: 100 euro di sconto extra sui Premium Matebook, ovvero MateBook 13 (R7; 16+512GB), MateBook 14 (i5 11th; 16+512GB, MateBook 14(i7 11th; 16+512GB, MateBook X Pro 2021 (i5; 16GB+512GB), MateBook X Pro 2021 (i7; 16GB+1TB)

100 euro di sconto extra sui Premium Matebook, ovvero MateBook 13 (R7; 16+512GB), MateBook 14 (i5 11th; 16+512GB, MateBook 14(i7 11th; 16+512GB, MateBook X Pro 2021 (i5; 16GB+512GB), MateBook X Pro 2021 (i7; 16GB+1TB) AWATCH3: 50 euro extra sulla serie Watch 3 e Watch 3 Pro

50 euro extra sulla serie Watch 3 e Watch 3 Pro AHWGT2: 10% di sconto extra su GT 2 Freebuds 4

Vi ricordiamo, ancora una volta, che le promozioni dei Huawei Days saranno valide da oggi, salvo esaurimento scorte, e soltanto fino alle 23.59 del 30 settembre 2021. Se cercate uno smartphone o – perchè no – un notebook, non vi resta che dare un’occhiata alla pagina sul Huawei Store.