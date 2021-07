Questo piccolo gadget vi sarà molto utile in vacanza, al mare come in montagna

Questo piccolo gadget vi sarà molto utile in vacanza, al mare come...

Tra le centinaia di gadget presentati nel corso degli anni da Xiaomi ce n’è uno che può rendere molto più semplice la vostra vita in vacanza, sia che decidiate di passare qualche giorno al mare o in montagna, sia che rimaniate a casa, magari per dedicarvi a qualche uscita in bici. Parliamo di Xiaomi Mi Air Pump, un accessorio che a prima vista sembra indicato solo ad automobilisti e ciclisti ma che può cambiarvi la vita anche al mare.

Xiaomi Mi Air Pump in offerta

Se andate al mare, è probabile che vogliate gonfiare una ciambella, un piccolo canotto o un materassino, inclusi quelli che potreste utilizzare in campeggio, se vi piace dormire in tenda. Immaginate di dover ripetere questa operazione ogni giorno per 15 giorni, un grosso fastidio, indubbiamente.

Con una piccola spesa potete invece assicurarvi un valido alleato, rappresentato da Xiaomi Mi Air Pump, in offerta su Gshopper con un codice sconto che vi forniremo a fine pagina. La batteria interna della pompa, da 2.000 mAh, che può essere ricaricata via USB, permette di gonfiare completamente cinque pneumatici da auto o sei gomme da moto e oltre 40 palloni da calcio.

Il piccolo compressore portatile è decisamente compatto, misurando 124 x 71 x 45 millimetri, con un peso di 440 grammi, facile da mettere in uno zainetto o da tenere nel cruscotto della propria auto. Ovviamente i tempi non possono essere paragonati a quelli di un normale compressore elettrico, ma sono comunque adeguati alla tipologia del prodotto di cui stiamo parlando.

Se poi pensate di utilizzarlo solo per canotti, materassini e salvagente, allora i tempi saranno ridotti, visto che non avrete bisogno di raggiungere pressioni particolarmente elevate. Grazie al coupon B554B6ED44 potete acquistare Xiaomi Mi Air Pump a 29,99 euro, un prezzo davvero niente male per avere un po’ più di tranquillità nelle vostre vacanze.

Informazione Pubblicitaria