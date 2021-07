KONAMI annuncia tre nuovi giochi Yu-Gi-Oh! e un’altra grande novità

Fan di Yu-Gi-Oh!, dove siete? Presto potrete giocare non a uno, non a due, bensì a tre nuovi titoli sviluppati dalla Konami Digital Entertainment! I titoli sono stati svelati in occasione dell’evento “Yu-Gi-Oh! Digital Next” e comprendono Yu-Gi-Oh! Master Duel, Yu-Gi-Oh! Rush Duel e Yu-Gi-Oh! Cross Duel.

3 nuovi giochi Yu-Gi-Oh! in arrivo e non solo

Yu-Gi-Oh! Master Duel sarà disponibile in tutto il mondo su quasi tutti i dispositivi. Esatto, avete letto bene, perché il titolo verrà rilasciato per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, iOS e Android, anche in 4K se compatibile. KONAMI ha parlato di Master Duel come del “titolo digitale più completo mai uscito dedicato al mondo di Yu-Gi-Oh! TCG”. Il gioco in questione, infatti, permetterà ai giocatori di godere dell’intera esperienza “Yu-Gi-Oh! Gioco di carte collezionabili”.

Yu-Gi-Oh! Rush Duel è invece ispirato al mondo dell’anime di Yu-Gi-Oh! Sevens, attualmente in programmazione in Giappone. Il titolo offre una nuova modalità di gioco, con nuove regole che permettono di continuare a pescare ed evocare. Il gioco sarà disponibile in autunno per Nintendo Switch.

Yu-Gi-Oh! Cross Duel basa il suo gameplay su scontri tra quattro giocatori. Ancora non si hanno molte informazioni a riguardo, eccetto che sarà un gioco disponibile per dispositivi iOS e Android. KONAMI ha promesso di rivelare nuovi dettagli molto presto.

Una ultima novità riguarda invece i giocatori di Yu-Gi-Oh! Duel Links, titolo di successo che ha ormai superato i centoquaranta milioni di download in tutto il mondo: presto il mondo di Yu-Gi-Oh! ARC-V sarà disponibile in-game per PC, iOS e Android.