Google rilascia la build correttiva di Chrome OS 91

Con la versione 91.0.4772.165 di Chrome OS rilasciata lunedì, Google ha impedito a molti utenti l’accesso ai loro dispositivi Chromebook, dimenticando di aggiungere un secondo “&” a un’istruzione condizionale.

Google ha promesso di rilasciare una correzione il 21 luglio e ora sembra che la società abbia mantenuto la parola data.

Google corregge il pasticcio in Chrome OS 91

Con la nuova build 91.0.4772.167 Chrome OS dovrebbe essere in grado di decrittografare l’account utente e consentire di accedere ai propri file importanti, a meno di non aver eseguito il powerwash. In tal caso solo un precedente backup potrà essere di aiuto.

La nuova build di Chrome OS 91 è ora disponibile sul server di aggiornamento, tuttavia potrebbero essere necessarie alcune ore prima che il Chromebook riceva automaticamente l’aggiornamento 91.0.4772.167.

Come aggiornare il Chromebook

Per aggiornare il Chromebook è sufficiente lasciare il dispositivo sulla schermata di accesso e attendere finché non si riceve una richiesta di riavvio, tuttavia è anche possibile aggiornare manualmente il dispositivo seguendo questi passaggi:

Accedere come ospite.

Aprire le preferenze di Chrome OS facendo clic sulla barra delle applicazioni e successivamente sull’icona delle impostazioni

Fare clic su “Informazioni su Chrome OS”, quindi su “Verifica aggiornamenti”

Per evitare di incorrere in un possibile aggiornamento non funzionante è possibile abilitare il flag disponibile all’indirizzo chrome:flags#show-metered-toggle relativamente alla propria rete per evitare che il Chromebook lo scarichi automaticamente.

