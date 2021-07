Tanti notebook in offerta su Amazon: da non sottovalutare Acer Nitro 5 con RTX 3060 in sconto

Tanti notebook in offerta su Amazon: da non sottovalutare Acer Nitro 5...

Continua la settimana delle offerte Amazon con un tema che ormai va avanti da diverse settimane, i notebook. Anche oggi c’è una bella selezione di notebook un po’ per tutti i gusti, ci sono soluzioni gaming, notebook leggeri e settili, quelli standard ed anche un Chromebook che non gusta mai.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 20 Luglio 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 20 Luglio 2021

Acer Nitro 5

Il nuovo Acer Nitro 5 con Intel Core i5-10300h e scheda video dedicata RTX 3060 con 6 GB è super interessante. Non solo cpu+gpu, anche il display è degno di merito, si tratta di un 15.6 con refresh rate a 144 hz in grado di sfruttare tutti gli fps che la 3060 può generare. Va di poco oltre i 1000 euro ma ha un ottimo sistema di dissipazione, è completamente aggiornabile e poi c’è una 3060 con ray tracing e dlss, è davvero il massimo.

Acer Nitro 5 a 1059 Euro invece di 1099 Euro

Acer Chromebook 311

Acer Chromebook C223 si distingue per il suo design carino ma per quanto riguarda la scheda tecnica resta sempre un notebook di fascia bassa. Processore Intel Celeron N4020, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna eMMC specificando sempre che queste componenti permettono comunque il perfetto funzionamento di Chrome OS. Il display è da 11,6 pollici HD con trattamento anti riflesso e supporto al touch che su un chromebook non è facile da trovare.

Acer Chromebook 311 a 229 Euro invece di 259 Euro

Lenovo IdeaPad 5 AMD

Ottima proposta di Lenovo che con il suo IdeaPad 5 con AMD Ryzen 5 5500U vuole dare una mano a che non vuole spendere troppo per il notebook ma potersi a casa comunque una macchina affidabile. Si tratta di un 14” con risoluzione FullHD, ci sono 8 GB di RAM già saldati sulla scheda ed un modulo SSD da 256 GB. Buona tastiera, design moderno e un trackpad affidabile chiudono il cerchio di un bel notebook.

Lenovo IdeaPad 5 AMD a 649 Euro invece di 699 Euro

MSI Modern 14

La cura dei dettagli di questo MSI Modern 14 è quasi impeccabile, è una bella alternativa da tenere nella lista dei desideri. Vi diamo un consiglio, se siete un minimo esperti in ambito informatico puntate al risparmio e comprate la versione senza sistema operativo, per tutti gli altri è consigliata questa versione con Windows 10 Home. Il processore è un Intel Core i3 di undicesima generazione, scheda video integrata Intel Xe con 8 GB di RAM e un modulo SSD NVMe da 512 GB molto veloce. Non è tanto la scheda tecnica a fare gola ma la macchina in sé, tastiera affidabile con un touchpad sopra la media, ottimo set di porte ed un display dalle cornici ottimizzate da 14″ FHD con quasi il 100% della copertura sRGB.

MSI Modern 14 a 549 Euro invece di 599 Euro

