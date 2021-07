Questo smartwatch economico di Amazfit oggi è in offerta su Amazon

Amazfit è una delle aziende più note per quanto riguarda i dispositivi wearable – smartwatch e smartband -, anche per il legame con Xiaomi per quanto riguarda lo sviluppo della serie Mi Band. Lo smartwatch Amazfit Bip S Lite è in offerta su Amazon a 33,91 euro, anziché 39,90 euro, con uno sconto pari al 15%.

Una buona offerta per uno wearable economico

Amazfit Bip S Lite è a tutti gli effetti uno smartwatch economico ma, nonostante il prezzo accessibile, dispone di caratteristiche di tutto rispetto. Il display a colori da 1,28 pollici è di tipo transreflective, ideale per l’attività fisica all’aperto anche sotto la luce diretta del sole. Il sensore PPG per il tracking del battito cardiaco è sempre pronto a registrare i dati a riposo e durante l’allenamento fisico, mentre la capiente batteria da 190 mAh garantisce più di un mese di autonomia con utilizzo standard.

Manca il supporto al GPS, uno degli aspetti che rende così buona l’autonomia dello smartwatch, ma in compenso troviamo l’impermeabilità fino a 5 ATM che lo rende adatto anche per il nuoto.

