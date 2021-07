Da Euronics arriva “Summerfest”, il nuovo volantino farcito di offerte tech

Euronics lancia oggi “Summerfest“, il nuovo volantino valido online e nei punti vendita aderenti dei vari gruppi. Le offerte riguardano smartphone Android, iPhone, notebook, PC desktop, monitor, TV, accessori e non solo: andiamo a dargli un’occhiata.

Le offerte Euronics del volantino “Summerfest” (15-28 luglio 2021)

Gli sconti del volantino Euronics “Summerfest” sono disponibili da oggi fino al 28 luglio 2021, con la possibilità di effettuare un pagamento a rate con prima rata a gennaio 2022. Come sempre le proposte valide online potrebbero non risultare disponibili in tutti i gruppi Euronics (Nova, CDS, Tufano e così via), quindi nel caso vogliate recarvi in uno dei negozi per l’acquisto vi consigliamo di verificare sfogliando il volantino del punto vendita più vicino a voi.

Ecco una selezione delle migliori offerte del “Summerfest” di Euronics disponibili online:

Offerte smartphone Euronics

Offerte informatica Euronics

Offerte TV Euronics

Queste erano dunque alcune delle offerte più interessanti a disposizione sul sito Euronics, che dovreste riuscire a trovare anche in alcuni negozi della catena. Se volete sfogliare il volantino del punto vendita più vicino potete seguire questo link, mentre a quello qui in basso potete consultare tutte le offerte online.

