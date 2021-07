Sony lancia un altoparlante wireless che strizza l’occhio al design

Si chiama Sony LSPX-S3 Glass Sound Speaker ed è una nuova lampada con altoparlante integrato che farà felici tanti audiofili che non vogliono trascurare il design.

Così come viene spiegato dal produttore nipponico, Sony LSPX-S3 Glass Sound Speaker è capace di creare la perfetta combinazione di audio e illuminazione per un ambiente rilassante, rivelandosi una soluzione ideale per adattarsi a qualsiasi stile di arredamento.

Sony LSPX-S3 Glass Sound Speaker può contare sulla tecnologia Advanced Vertical Drive, che utilizza tre attuatori che si attaccano all’estremità del vetro organico, facendolo vibrare in modo da diffondere il suono in ogni direzione, il tutto con una dispersione uniforme del volume.

Le principali caratteristiche di Sony LSPX-S3 Glass Sound Speaker

A caratterizzare Sony LSPX-S3 Glass Sound Speaker troviamo un altoparlante da 46 mm, una “modalità Bass Boost” (dovrebbe garantire un suono più incisivo), il supporto alla connettività Bluetooth, la tecnologia LDAC (per una trasmissione del suono di alta qualità), una luce che è in grado di offrire agli utenti ben 32 livelli di luminosità (non manca una speciale modalità che simula l’effetto di una candela).

Ed ancora, tra le feature di Sony LSPX-S3 Glass Sound Speaker vi sono la possibilità di impostare un timer per lo spegnimento del device, il supporto alla modalità stereo (ciò attraverso il collegamento di due modelli, in modo che possano funzionare da canale audio destro e sinistro) e la possibilità di connettersi ad altri device attraverso una porta USB Type-C.

Non manca, infine, l’attenzione per l’ambiente, in quanto la plastica costituisce meno del 5% del materiale di imballaggio di Sony LSPX-S3 Glass Sound Speaker, il che riflette l’impegno del colosso nipponico nel ridurre l’impatto ambientale dei suoi prodotti.

Sony LSPX-S3 Glass Sound Speaker farà il suo esordio sul mercato nel mese di agosto al prezzo ufficiale di 349,99 euro.

