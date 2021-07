Blackview lancia il suo primo notebook: ecco Acebook1, corpo metallico e buon prezzo di lancio

Conosciuta principalmente per i propri rugged phone, quella tipologia di smartphone pensati per resistere a cadute, maltrattamenti, acqua e polvere, Blackview ha deciso di entrare nel mercato dei notebook, annunciando il suo primo modello. Si chiama Blackview Acebook1 ed è dotato di una serie di soluzioni interessanti.

Ecco Blackview Acebook1

Piuttosto che usare materiali economici come plastica o leghe di magnesio, Blackview ha optato per un case unibody in lega di alluminio, più resistente all’usura e alle cadute. Per conferire un aspetto pregiato al prodotto è stata scelta una sabbiatura dell’alluminio, così da garantire una resistenza ai processi di ossidazione, graffi e impronte digitali.

La struttura unibody lo rende inoltre maggiormente resistente in caso di forti urti o impatti, con maggiori probabilità di sopravvivere laddove i modelli tradizionali sono destinati a rompersi. Blackview ha curato l’aspetto estetico, realizzando un prodotto spesso appena 16,3 millimetri e con un peso contenuto in 1,3 Kg, non male se consideriamo la presenza di uno schermo da 14.1 pollici (con risoluzione FullHD+).

Sotto alla scocca trova posto una piattaforma Gemini Lake N4120, con scheda grafica Intel UHD 600 e Windows 10 in modalità S, con 4 GB di RAM (espandibile fino a 8 GB) e un SSD da 128 GB, con la possibilità di aggiungere un ulteriore SSD fino a 256 GB. La connettività include WiFi dual band, Bluetooth 4.2, 2 USB 3.0, 1 USB 2,0, 1 USB Type-C, 1 HDMI, uno slot per microSD e un connettore da 3,5 mm per le cuffie.

Curata anche la parte audio, con due speaker con effetto surround, in grado di offrire bassi profondi e un suono cristallino, ideale in ogni situazione, in particolare per la riproduzione di contenuti multimediali, amplificando l’effetto immersivo fornito allo schermo dalle cornici particolarmente sottili.

Molto buona l’autonomia, grazie alla batteria da 6.000 mAh (45,6 Wh) che promette di coprire senza problemi una giornata lavorativa, offrendo 13 ore di utilizzo standard, 12 ore di riproduzione video a 21 ore di schermo acceso con una singola carica. Molto grande il touchpad, che misura 6,1 pollici e che offre gesti multi-dita (fino a 4) per controlli più intuitivi.

Blackview Acebook1 è in vendita a 499,99 dollari (circa 423 euro al cambio attuale) ma fino al 24 luglio può essere acquistato a 389,99 dollari (circa 330 euro, un prezzo decisamente più interessante). A seguire il link per l’acquisto sullo store ufficiale del brand cinese.

Informazione Pubblicitaria