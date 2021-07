MediaWorld festeggia l’Italia con lo Sconto Subito Online fino a 300 euro

L’Italia è campione d’Europa per la seconda volta nella sua storia e MediaWorld ha deciso di festeggiare lo storico trionfo degli Azzurri con la promozione Sconto Subito Online, attiva solo nelle giornate del 12 e del 13 luglio 2021.

Sconto Subito Online di MediaWorld (12 – 13 luglio 2021)

Premesso che lo Sconto Subito Online di MediaWorld è attivo oggi, 12 luglio, e domani, 13 luglio, il nome della promozione mette subito in chiaro che la stessa è valida soltanto per gli acquisti effettuati sullo store online di MediaWorld.

Il meccanismo di funzionamento della promozione è il classico “più spendi più lo sconto aumenta”, in particolare il rivenditore ha previsto:

Sconto di 50 Euro con una spesa di almeno 500 Euro

con una spesa di almeno Sconto di 100 Euro con una spesa di almeno 750 euro

con una spesa di almeno Sconto di 150 Euro con una spesa di almeno 1.000 Euro

con una spesa di almeno Sconto di 300 Euro con una spesa di almeno 2.000 Euro

Non ci sono codici da applicare, lo sconto è visibile automaticamente nel carrello in caso di acquisti compatibili.

A questo proposito occorre fare alcune precisazioni. Innanzitutto, lo sconto non viene applicato al singolo prodotto, bensì al totale dell’ordine effettuato. In secondo luogo, i prodotti compatibili con la promozione sono quelli delle categorie Telefonia; Computer e Smart Home; PC Gaming; TV, Audio e Home Cinema; Foto e Videocamere; Grandi Elettrodomestici; Piccoli Elettrodomestici; Mobilità elettrica e Tempo libero.

Ci sono, però, anche delle esclusioni eccellenti, così elencate alla sezione Termini e Condizioni dell’iniziativa: «tutti i prodotti facenti parte della promo Red Friday 3, tutti i prodotti facenti parte delle promo online (LA TECNOLOGIA PER GODERSI IL FRESCO); le Console (Sony Playstation 5 digitale e normale e Xbox Serie X e serie S), i nuovi Apple iMac 24”; i nuovi iPad Pro; tutti i Droni; i prodotti Grande Elettrodomestico a marchio Miele, Liebherr, Smeg, i prodotti Piccolo Elettrodomestico a marchio Smeg, i seguenti prodotti Dyson (codice 158441 DYSON SCOPA ELETTRICA V11 OUTSIZE, codice 158442 DYSON SCOPA ELETTRICA V15, codice 155613 DYSON PURIFICATORE COOL TP07); tutti i codici della linea BESpoke di Samsung; tutti i Film (reparto 64); tutte le Schede Video; i prodotti non disponibili, i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta& Vinci , le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo o servizi». Per maggiori dettagli, trovate termini, condizioni ed esclusioni della promozione a questo link.

