AirPods Max finalmente sotto i 500 Euro ma ci sono anche tre notebook in offerta su Amazon

Il weekend alle porte non ferma Amazon che continua a proporre offerte su offerte sempre più interessanti. Oggi ci sono ben tre notebook in sconto e sono tutti validi ma probabilmente una delle offerte più invoglianti riguarda le Airpods Max che scendono finalmente sotto i 500 euro.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 9 Luglio 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 9 Luglio 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

HP 15

HP 15 ha un display da 15.6″ FHD con cornici abbastanza ridotte ma senza rinunciate allo spazio per la webcam. Il processore è un Intel Core i5 1135G7, 8 GB di RAM, un modulo SSD da 256 GB ed in più c’è la presenza di una scheda video integrata Iris Xe. Restano i limiti legati alla tastiera, al trackpad ed al display non particolarmente luminoso.

HP 15 a 639 Euro invece di 699 Euro

MSI GF65 Thin

MSI GF65 Thin sa il fatto suo con un processore Intel Core i7 10750H e scheda grafica GeForce RTX 3060 Max-Q di NVIDIA (16 GB RAM e 1 TB SSD). La base hardware è importantissima ma è anche il sistema di raffreddamento con doppia ventola e 6 heatpipe ad essere decisamente interessante per la fascia di prezzo. Il display è un IPS a 120Hz da 15.6 pollici. Ci sono tante altre chicche che MSI ha inserito nel suo GF65 Thin, un vero notebook gaming super interessante.

MSI GF65 Thin a 1699 Euro invece di 1899 Euro

MSI Modern 14

La cura dei dettagli di questo MSI Modern 14 è quasi impeccabile, è una bella alternativa da tenere nella lista dei desideri. Vi diamo un consiglio, se siete un minimo esperti in ambito informatico puntate al risparmio e comprate la versione senza sistema operativo, per tutti gli altri è consigliata questa versione con Windows 10 Home. Il processore è un Intel Core i3 di undicesima generazione, scheda video integrata Intel Xe con 8 GB di RAM e un modulo SSD NVMe da 512 GB molto veloce. Non è tanto la scheda tecnica a fare gola ma la macchina in sé, gestione termica di primo livello, prestazioni invidiabili, tastiera affidabile con un touchpad sopra la media, ottimo set di porte ed un display dalle cornici ottimizzate da 14″ FHD con quasi il 100% della copertura sRGB.

MSI Modern 14 a 529 Euro invece di 599 Euro

Apple AirPods Max

Partiamo subito dal prezzo, costano tantissimo, troppo. Una volta parlato del prezzo salatissimo, è il caso di lodare Apple per le sue prime cuffie over-ear. Le AirPods Max hanno un design particolare, elegante e raffinato, il tutto esaltando con materiali ricercati la comodità di utilizzo. La qualità audio è di alto livello, c’è l’audio spaziale, la modalità trasparenza e una delle migliori cancellazione del rumore attiva in circolazione. Per tutto il resto, c’è il classico tocco magico di Apple che le rende appetibili.

Apple AirPods Max a 496 Euro invece di 629 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 9 Luglio 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.