Euronics lancia il volantino “Sconti in Finale”: ecco le migliori offerte su smart TV

In vista della tanto attesa finale degli Europei 2020 che si giocherà domenica 11 luglio tra Italia e Inghilterra, Euronics ha deciso di lanciare – un po’, a sorpresa – un nuovo volantino legato a quest’evento che consente di acquistare una smart TV di ultima generazione per gustarsi meglio la finale.

Volantino Euronics “Sconti in Finale”: ecco le migliori offerte

Il volantino di Euronics, valido fino all’11 luglio 2021 ma solo nei punti vendita del gruppo “Nova”, include un’ampia selezione di smart TV, su cui ci saranno sconti fino al 40% sul prezzo di listino e la possibilità, acquistando un televisore di almeno 65″, di riceverlo gratuitamente a casa (anche la domenica). Tuttavia le smart TV non sono gli unici prodotti in promozione per il prossimo weekend, ma, dato il caldo, saranno disponibili in sconto anche numerosi condizionatori “per rinfrescare le tue notti magiche”.

Offerte smart TV

LG Smart TV 77″ OLED 77CXLA a 2999 euro

a 2999 euro LG Smart TV 55″ OLED 55BX3LB a 999 euro

a 999 euro Sony Android TV 75″ LED 75XH8096 a 1399 euro

a 1399 euro Hi Sense Smart TV 65″ ULED 65U72QF a 799 euro

a 799 euro Samsung Smart TV 55″ QLED QE55Q60TA a 599 euro

Forse i prodotti che vi abbiamo indicato, considerando lo street price, non saranno delle offerte così straordinarie, ma si trattano di valide soluzioni per chi cerca uno smart TV con consegna nel weekend. In ogni caso, a questo indirizzo potrete anche visionare il volantino Euronics adesso valido per la vostra regione.