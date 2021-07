Dove vedere What If...?, la nuova serie animata del Marvel Cinematic Universe

What If…? è una serie animata prodotta dai Marvel Studios, appartenente alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. La sua particolarità risiede nella creazione di un multiverso di possibilità infinite, reimmaginando gli eventi più importanti accaduti nei film dell’MCU. Tra i personaggi protagonisti anche Thor, Killmonger, Doctor Strange, T’Challa e Peggy Carter, tutti scelti dal capo sceneggiatore AC Bradley e diretti dal regista Bryan Andrews.

A seguire le informazioni su dove vedere What If…? e quali sono i dispositivi compatibili.

Dove vedere What If…?

What If…? sarà visibile su Disney+ dall’11 agosto 2021, gratis per gli abbonati. Nei primi giorni dall’uscita, la nuova serie animata potrà essere riprodotta direttamente dalla home del servizio streaming.

Nelle settimane successive invece, con l’arrivo di nuovi contenuti, è probabile che per vedere What If…? bisognerà fare ricorso allo strumento di ricerca dei titoli in catalogo, nulla comunque di impossibile: dalla home basterà infatti toccare la lente d’ingrandimento in basso, pigiare su Cerca e digitare il nome della serie; dopodiché seleziona il riquadro della serie e fai tap su Riproduci.

Qui sotto, intanto, puoi vedere il trailer ufficiale di What If…? rilasciato dal canale YouTube Marvel Entertainment.

Dispositivi compatibili per vedere What If…?

Essendo un’esclusiva Disney+, la serie What If…? potrà essere vista sui seguenti dispositivi:

Android TV come Sony Bravia e Sharp AQUOS

Set-top box con Android TV come NVIDIA Shield TV e Mi Box

Computer (www.disneyplus.com)

Smartphone e tablet su cui è possibile scaricare l’app Disney+

Sky Q

NOW Smart Stick e NOW Box

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Abbonati oggi a Disney+ e guarda dall’11 agosto tutti gli episodi della nuova serie animata What If…?