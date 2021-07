Il mondo pc e tablet è al centro delle migliori offerte Amazon del giorno: Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel è in offerta

Continua l’infinita proposta di offerte Amazon che andranno avanti per tutta la settimana. Oggi il colosso ha messo in sconto un bel po’ di dispositivi del mondo pc e tablet con iPad Air 2020 in offerte e un bel Lenovo IdeaPad Flex 5 con uno dei nuovi processori Intel.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 7 Luglio 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 7 Luglio 2021

IPad Air 2020 Wi-Fi+Cellular

Direttamente da Amazon Italia una bellissima offerta su iPad Air 2020, uno dei migliori tablet in circolazione per rapporto qualità-prezzo che grazie a questa offerta è ancora più interessante e conveniente. Si tratta del modello con il nuovo design, processore A14 Bionic con Neural Engine e per concludere un bellissimo display da 10,9″ in grado di regalare una multimedialità fantastica.

IPad Air 2020 a 699 Euro invece di 809 Euro

Lenovo IdeaPad Flex 5

Lenovo IdeaPad Flex 5 ha delle specifiche tecniche aggiornatissime con il processore Intel Core i5 1135G7, 8 GB di RAM DDR4 ed un capiente modulo SSD PCIe da 512 GB. Il design convertibile con display da 14″ FullHD non è super sottile ma è comunque molto pratico ed ottimizzato con due speaker posti vicino la tastiera per essere versatili sia in modalità notebook che tablet.

Lenovo IdeaPad Flex 5 a 808 Euro invece di 899 Euro

MinisForum Mini PC AMD Ryzen

Il mini PC MinisForum con processore AMD Ryzen 5 3400GE è davvero una bella macchina. Il processore integrato è quello con la Radeon Vega 11, questo permetterà al mini pc di esprimersi al meglio delle sue possibilità non andando mai a limitare le prestazioni. Per il resto si tratta di una macchina completissima con tante porte a disposizione, buone connessioni come il Wi-Fi 6 e cosa da non sottovalutare, è completamente aggiornabile.

MinisForum Mini PC AMD Ryzen a 509 Euro invece di 599 Euro

Razer Orochi V2

In meno di 60 g, Razer è riuscita ad inserire in Orochi V2 i suoi switch meccanici di seconda generazione, la tecnologia HyperSpeed, il sensore ottico 5K e per non farsi mancare nulla, anche una durata della batteria dichiarata superiore a 950 ore. Non solo, grazie alla personalizzazione con gli Anti-slip Grip Tape ed al tappetino Sphex V3, questo mouse gaming potrebbe essere anche una soluzione per chi sta cercando un mouse wireless super leggero da utilizzare in ufficio ed in mobilità.

Razer Orochi V2 a 88 euro invece di 100 euro

